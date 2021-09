Daniel Déry obtient une semi-liberté 5 ans après avoir tué sa conjointe

Cinq ans après avoir étranglé à mort sa conjointe de l'époque Francine Bissonnette dans un accès de rage, Daniel Déry a obtenu une semi-liberté, mercredi, même s'il exprime son « aversion » envers elle et qu'il tend encore à lui faire des « reproches ». Il affirme qu'il sera plus « sélectif » dans ses prochaines relations.

Daniel Déry, 64 ans, reconnaît avoir été un homme jaloux, qui ne faisait valoir que ses idées, peu importe ce que la victime pensait . Il était manipulateur et culpabilisait Mme Bissonnette, note la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) dans sa décision.

Le 5 juin 2016, à Chambly, en Montérégie, il a commis l'irréparable au terme d'une dispute avec son amoureuse au sujet de problèmes financiers et de la vente de leur maison. À bout de la situation, selon ses dires, il l'a frappée, poussée face à un matelas et étranglée avec sa ceinture.

Il a plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire et a écopé de 12 ans d'emprisonnement.

Après cinq ans de détention, son équipe de gestion de cas (EGC) remarque que ses propos tendent encore vers la minimisation , qu'il se réfugie derrière des mécanismes de défense et que son empathie à l'égard de la victime demeure à approfondir . Son agente de libération conditionnelle estime qu'il a peu de considération pour la gravité de son crime et souligne ses traits narcissiques et obsessionnels . Elle croit qu'il doit encore cheminer au plan introspectif .

Par contre, son risque de récidive violente est faible et son potentiel de réinsertion sociale, élevé . Son EGCéquipe de gestion de cas estime qu'une semi-liberté favorisera sa réinsertion.

Son agente de programme correctionnel souligne qu'il a suivi avec succès des ateliers pour se calmer et gérer ses émotions. Il a occupé un emploi à la bibliothèque et suivi des cours d'anglais.

Daniel Déry dit avoir réalisé qu'une relation saine doit être égalitaire et a appris à demander de l'aide .

La CLCCCommission des libérations conditionnelles du Canada se montre suffisamment rassurée pour lui permettre d'intégrer un centre d'hébergement communautaire, communément appelé maison de transition . Il débutera dans une ressource qui offre un programme de 13 semaines spécialisé en violence conjugale.

Francine Bissonnette Photo : Facebook

La fille de la victime bouche bée

La fille de Francine Bissonnette, Geneviève Caumartin, dit ressentir beaucoup d'incompréhension devant la décision de la CLCCCommission des libérations conditionnelles du Canada .

J'ai été bouche bée. Après avoir assisté à l'audience, c'était clair pour moi qu'il ne sortait pas , affirme-t-elle.

Je ne pense pas qu'il a assez avancé dans sa réhabilitation. Il n'a pas de signe d'empathie. Une citation de :Geneviève Caumartin, fille de Francine Bissonnette

Elle déplore que Daniel Déry blâme sa mère pour son crime et craint qu'il fasse d'autres victimes.

Geneviève Caumartin s'était opposée devant la CLCCCommission des libérations conditionnelles du Canada à ce que Daniel Déry obtienne une semi-liberté en soulignant les graves répercussions de la mort de sa mère sur sa vie et le sentiment de culpabilité qui l'habite encore.

Deux autres lettres soumises à la CLCCCommission des libérations conditionnelles du Canada stipulent que Daniel Déry aurait fait subir de la violence à une autre conjointe par le passé.

Il doit déclarer toute relation avec une femme

La CLCCCommission des libérations conditionnelles du Canada note que le sexagénaire a encore du travail à faire, notamment sur sa capacité à dialoguer d'égal à égal avec autrui , en particulier avec les femmes.

Entre autres conditions, il devra rapporter à son surveillant de libération conditionnelle toute relation amicale ou amoureuse qu'il développera avec une femme, afin d'éviter d'autres explosions de colère qui pourraient avoir de très lourdes conséquences .

Vos réflexes de fuite et votre besoin d'avoir raison sont encore présents et tendent à refaire surface , écrivent les commissaires, qui soutiennent que ce sera la pierre angulaire de sa réinsertion sociale.

Daniel Déry affirme qu'il n'est pas un homme méchant , mais qu'il a de la difficulté à s'affirmer puisqu'il n'aime pas les conflits.

En octobre 2018, il a frappé un codétenu au visage et l'a étranglé par-derrière jusqu'à ce que d'autres détenus interviennent pour l'arrêter. Depuis cet événement, toutefois, son comportement s'est avéré conformiste .

Depuis l'an dernier, son cheminement s'avère davantage réflexif , il s'exprime avec plus d'aisance sur ses faiblesses et s'approprie davantage ses problèmes.

Le retraité a déclaré à la CLCCCommission des libérations conditionnelles du Canada qu'il ne cherche pas à tout prix une relation amoureuse, et qu'il sera plus sélectif avec les femmes à l'avenir.

Il ne voit aucun obstacle à son retour en société, puisque jamais il ne se replacera dans une situation aussi problématique avec une femme, soit acheter une maison conjointement .

Il souhaite s'adonner à des loisirs, faire du bénévolat ou occuper un emploi à temps partiel. Il espère aussi venir en aide aux hommes violents.