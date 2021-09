En C.-B. plus de 77 % des personnes touchées par la COVID-19 ne sont pas vaccinées

Dans une déclaration écrite, la province annonce 5550 cas actifs d'infections au virus qui cause la COVID-19 sur son territoire.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les personnes non vaccinées sont touchées de façon disproportionnée. Du 31 août au 6 septembre, 77,8 % des gens atteints de la COVID-19 n’étaient pas pleinement immunisés.

Durant la période du 24 août au 6 septembre, 85,9 % des personnes hospitalisées étaient non vaccinées ou partiellement vaccinées.

En date de mercredi, 85,2 % des Britanno-Colombiens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose du vaccin, et 77,7 % ont reçu deux doses.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Hospitalisations en hausse

Par ailleurs, les hospitalisations sont en hausse de 283 % par rapport au mois dernier. Un total de 261 personnes étaient hospitalisées mercredi, comparativement à 68 personnes le 9 août dernier.

Le nombre de patients aux soins intensifs a connu une hausse de 545 %, soit 129 personnes comparativement à 20 il y a un mois.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Certaines régions particulièrement touchées

Les régions de l’intérieur et de la vallée du Fraser semblent tout particulièrement affectées.

La régie de la santé de l'intérieur rapporte 272 nouvelles infections tandis que la régie de la vallée du Fraser en rapporte 241.

À titre comparatif, les autorités ont observé 125 nouveaux dans le Grand Vancouver, 90 sur l’île de Vancouver et 72 dans la région du nord de la Colombie-Britannique.

Des mesures plus strictes sont toujours en place dans l’intérieur et le nord de la province.

Lancement du passeport vaccinal la semaine prochaine

Dès le 13 septembre, il faudra une preuve de vaccination pour un grand nombre d’activités jugées non essentielles, comme aller au restaurant, assister à un spectacle ou un événement sportif ou encore pour s’entraîner dans un gym.

Le document nécessaire pour les résidents de Colombie-Britannique est déjà accessible en ligne  (Nouvelle fenêtre) .

Les résidents d’autres provinces ou territoires devront présenter un dossier de vaccination reconnu par la province ainsi qu’une pièce d'identité valide avec photo.

Les visiteurs en provenance de l’étranger devront quant à eux présenter leur passeport et la preuve de vaccination qu'ils ont utilisés pour entrer au Canada.