COVID-19 : des Saskatchewanais demandent plus de mesures de la part du gouvernement

La manifestation s’est tenue devant le bureau de circonscription du ministre de la Santé, Paul Merriman, à Saskatoon.

Les protestataires scandaient de nombreux slogans exprimant leur frustration vis-à-vis du gouvernement.

Scott Moe est en train de jouer au golf tandis que la ville de Saskatoon brûle. Une citation de :slogan entendu lors de la manifestation

L’organisatrice du rassemblement, Theresa MacKinnon, affirme vouloir le retour des mesures sanitaires dans la province, telles que le traçage des cas contacts et le confinement obligatoire pour les cas de COVID-19 confirmés.

Nous ne resterons pas silencieux , affirme Mme MacKinnon au nom des manifestants. Nous demandons à Scott Moe et à Paul Merriman d’agir dès maintenant!

Christine Freethy, une manifestante disant travailler dans un hôpital, s’inquiète quant à elle de la pression que les nouvelles hospitalisations mettent sur le système de santé.

À l'hôpital où je travaille, en ce moment, on n'a pas de lits. On n'a plus de place pour les gens qui sont malades avec la COVID-19 ou avec autre chose. On va rapidement arriver à un point où il va falloir qu'on décide à quels soins de santé les gens vont avoir accès parce qu'il n’y a simplement plus de place , s’inquiète-t-elle.

Des manifestants scandaient également : « Paul Merriman est en train de se cacher tandis que les hôpitaux débordent ». Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

L’opposition participe à la manifestation

Parmi les autres participants à la manifestation, on retrouvait également le chef du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, Ryan Meili.

Ce dernier se dit encouragé par cette mobilisation citoyenne en faveur d’un retour des mesures sanitaires.

Le chef de l’opposition officielle souhaiterait que le gouvernement impose la vaccination obligatoire dans les lieux publics de la province.

Il faut des mandats de masques et des mandats de vaccination dans les endroits publics et aussi dans nos écoles et nos centres de service de santé. Une citation de :Ryan Meili, chef du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan

Un peu plus tôt dans la journée, les néo-démocrates ont d’ailleurs accusé le Parti saskatchewanais d’avoir baissé les bras face à la COVID-19.

Le parti d’opposition déplore également le fait que le gouvernement ne précise pas le nombre de cas chez les enfants de 12 ans et moins.

Plus de détails dans les prochains jours

De son côté, le gouvernement de la Saskatchewan affirme dans une courte déclaration que la province continue de consulter le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, Dr Saqib Shahab.

Le gouvernement soutient que le premier ministre Scott Moe et le ministre de la Santé Paul Merriman travaillent avec l’Autorité de la santé de la Saskatchewan en ce qui a trait à la hausse du nombre de nouveaux cas et d’hospitalisations, sans toutefois en dire plus.

Le premier ministre aura davantage à dire à ce sujet au cours des prochains jours , peut-on lire dans la déclaration.

Autre manifestation à Regina

Une seconde manifestation est organisée jeudi, cette fois devant le Palais législatif, à Regina.

Sur le site web de l’événement, on peut lire que ce rassemblement est pour commémorer les 615 décès survenus depuis le début de la pandémie.

Les organisateurs demandent au gouvernement d’en faire davantage afin d’éviter que ce nombre ne continue de grossir .

La Saskatchewan enregistre mercredi 405 nouveaux cas de COVID-19 diagnostiqués au cours des dernières 24 heures.

La province a désormais une moyenne sur sept jours de 362 nouveaux cas.

Avec les informations de Gregory Wilson et de Raphaële Frigon