Arrestation d’un Manitobain pour de fausses alertes malveillantes aux États-Unis

Selon un communiqué, la GRCGendarmerie royale du Canada au Manitoba a reçu une demande d'aide de la part d'organismes d'application de la loi américains, dont le Tennessee Bureau of Investigation, le North Carolina State Bureau of Investigation et le Department of Homeland Security .

Cette demande concernait deux fausses alertes malveillantes au Tennessee et deux autres en Caroline du Nord.

Une fausse alerte malveillante consiste à faire un appel téléphonique pour signaler faussement une situation susceptible de présenter un danger de mort afin de provoquer une intervention policière armée , indique la GRCGendarmerie royale du Canada .

À deux dates différentes, deux services de police ont reçu un appel 911 de la part d'un homme déclarant qu'il s'apprêtait à décharger une arme à feu dans une école. Les écoles ont été placées en confinement dans les deux cas et de nombreux policiers, dont des membres de groupes tactiques, se sont rendus sur les lieux , poursuit le communiqué.

Ces situations ont créé des circonstances dangereuses pour la population et le personnel d'intervention d'urgence concerné. La police a découvert par la suite qu'il s'agissait de fausses alertes .

La GRCGendarmerie royale du Canada indique que l'enquête du Tennessee Bureau of Investigation a déterminé que l'appel provenait d’un numéro de téléphone d'une résidence au Manitoba.

Une enquête subséquente menée par la GRCGendarmerie royale du Canada et le Service de police de Winnipeg a révélé que la résidence était située dans la Nation crie de Fisher River, au nord de la capitale manitobaine.

Des appareils électroniques ont été saisis lors d’une perquisition le 30 août et un homme de 18 ans a été arrêté. Il a depuis été libéré et doit comparaître le 7 décembre devant un tribunal dans la Première Nation de Peguis, située à proximité de Fisher River.