Le concept du village-relais a germé dans les années 2000 au Québec. Aujourd’hui, on en compte 42 dans la province.

Il s'agit de municipalités qui offrent différents services destinés aux usagers de la route. Ces villages-relais sont aujourd'hui plus que nécessaires selon leur Fédération, notamment en raison du fort achalandage touristique qu’ont connu les régions dans les deux dernières années.

Le président de la Fédération des villages-relais du Québec, Gilbert Simard, explique que la charte de qualité et ce qu'on offre, vidange de motorisés, stationnement, les attractifs de restauration avec les heures d'ouverture et c'est un peu ça qui fait la différence : on donne le service au volant.

Gilbert Simard et Sylvie Bellerose de la Fédération des villages-relais du Québec. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Cette année, le congrès mise sur différents enjeux, soit l’accessibilité des villages-relais pour les personnes à mobilité réduite et le développement durable dans les municipalités.

Un événement qui attend une quarantaine de personnes et qui permet aux petites communautés de se rassembler pour échanger.

La directrice générale de la Fédération, Sylvie Bellerose, explique que les villages-relais sont toutes des municipalités de moins de 10 000 habitants et la majorité sont de moins de 3500 habitants. [...] Donc elles ont peu de ressources, peu d'occasions aussi de réseauter. La fédération permet se réseautage là.

La Côte-Nord, la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent font partie des régions avec le plus grand nombre de villages-relais. Au total, on en compte plus d’une quinzaine dans l’Est-du-Québec.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur.