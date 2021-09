Quatre infirmières de l’hôpital de Roberval démissionnent

Il s'agit d'infirmières d'expérience oeuvrant aux départements de médecine et de chirurgie.

C'est ce qu'a confirmé la présidente intérimaire du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean ( FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec ), Julie Boivin. Elle attribue ces départs à l’épuisement.

Ces infirmières-là sont fatiguées. Elles sont épuisées. Elles ont passé un été extrêmement difficile avec des heures supplémentaires obligatoires à n’en plus finir. Elles ne sont plus capables de tenir et elles ont décidé de se choisir , a déclaré Julie Boivin, en entrevue à Radio-Canada.

La présidente croit que d’autres démissions suivront.

Il y en a quatre de confirmées, mais il y en a d’autres qui sont des potentielles et qui sont en attente d’une confirmation d’être embauchées ailleurs. C’est vraiment inquiétant. Ce sont des infirmières qui travaillent depuis longtemps. Il y a des 15 ans (d'expérience) qui quittent présentement , se désole Julie Boivin.

Ces démissions ne sont pas sans rappeler celles survenues à l’hôpital de Chicoutimi au cours des derniers mois. En mai et en juin, sept infirmières du département de soins intensifs avaient claqué la porte. La situation a forcé le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean à faire appel à d’autres hôpitaux pour dénicher le personnel requis.

En juin, des infirmières et infirmiers de l'urgence de l'hôpital de Chicoutimi avaient aussi pris part à un sit-in pour dénoncer leurs conditions de travail, jugées inacceptables.

Il n'a pas été possible en début de soirée d'obtenir les commentaires de la direction du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux au sujet des démissions.

Avec les informations de Michel Gaudreau