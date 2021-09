Les personnes racisées sont sous-représentées parmi les candidats au Manitoba

CBC a sondé les quatre principaux partis fédéraux au Manitoba : Le Parti conservateur, le Parti libéral, le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti vert, et leur a demandé de fournir le nombre de leurs candidats qui s'identifient comme noir, autochtone ou une personne de couleur.

Deux candidats du Parti vert n'ont pas répondu au sondage.

Sur 51 candidats qui se présentent aux élections fédérales au Manitoba, seulement trois s'identifient comme noirs ou personnes de couleur, soit six pour cent, alors qu'ils forment 17,4 % de la population manitobaine.

Cependant, 11 candidats sont autochtones, ce qui est représentatif de la proportion de la population représentée par ce groupe. Selon les données du recensement de 2016, 18 % de la population manitobaine est autochtone.

Encore selon le recensement, 6,4 % sont philippins, 3,4 % sont sud-asiatiques, 2,4 % sont noirs et 5,2 % appartiennent à d'autres minorités visibles.

Il n'y a qu'un seul candidat philippin, un candidat noir et un candidat du Moyen-Orient dans tout le Manitoba au sein des principales formations politiques.

Si ces chiffres étaient proportionnels à la démographie actuelle, la liste devrait comporter neuf candidats noirs ou de couleur.

De plus, si les élus de la province en reflétaient la démographie, il y aurait trois députés autochtones et deux députés noirs ou de couleur à la Chambre des communes, représentant des circonscriptions du Manitoba.

Le financement des candidats en cause

Le professeur de sciences politiques à l'Université de Saint-Boniface, Mamadou Ka, était le candidat du Parti progressiste-conservateur provincial dans la circonscription de Saint-Boniface en 2016 et lors de l’élection partielle de 2018.

Il dit qu'il n'est pas surpris par les données obtenues par CBCCanadian Broadcasting Corporation .

Il suffit de regarder le Parlement et l'Assemblée législative du Manitoba pour voir que les Noirs sont sous-représentés, et pas seulement les Noirs, même les Autochtones sont sous-représentés , remarque-t-il.

Mamadou Ka est professeur de sciences politiques à l’Université de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada

Selon lui, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette situation, dont la question du financement des candidatures.

On a besoin d'argent pour représenter un parti. Les minorités visibles n'ont généralement pas la capacité d'amasser beaucoup d'argent pour pouvoir participer aux élections. On n'a pas les moyens financiers et aussi les moyens logistiques , indique-t-il.

Les données de CBCCanadian Broadcasting Corporation montrent par exemple que les hommes blancs reçoivent en général 10 % de plus de financement que les autres candidats.

Ils constituent également la majorité des députés, alors qu'ils ne représentent qu'un tiers de la population canadienne.

Manque d'engagement des partis

Selon la présidente d'Operation Black Vote Canada, une organisation non partisane qui soutient les candidats noirs, Velma Morgan, il existe un manque d'engagement de la part des formations politiques.

D'après elle, la plupart des partis fédéraux n'ont pas de stratégie pour encourager des candidats noirs à se présenter aux élections.

Mamadou Ka abonde dans le même sens.

Jusqu'à présent, les partis politiques ne se sont jamais engagés à recruter beaucoup de personnes issues des communautés noires et autochtones ou des minorités visibles, Pourquoi? Parce que tout simplement, ils suivent la tendance populaire , souligne-t-il.

Pourtant, ce ne sont pas des candidats qui manquent, note Velma Morgan.

La présidente de l’organisme Operation Black Vote Canada, Velma Morgan. Photo : David Chang Photography

Nous savons qu'il y a des Canadiens noirs qui veulent se présenter et qui souhaitent représenter divers partis. Mais maintenant, les parties doivent faire leur part en s'engageant dans la communauté, en recherchant ces personnes et en les soutenant tout au long du processus , affirme-t-elle.

Mamadou Ka remarque que les partis politiques présentent parfois des candidats radicalisés dans les circonscriptions où elles ne sont pas sûres de remporter les élections.

Finalement, ce sont des minorités visibles qu'on utilise pour remplir un vide et cela doit cesser. Il faut chercher des minorités visibles qui ont des compétences et il y en a beaucoup qui peuvent mener la barque des conservateurs, des libéraux ou des néo-démocrates. Donc la responsabilité incombe principalement aux partis politiques , fait-il valoir.

Il se dit en faveur de la mise en place d'une politique de discrimination positive afin de permettre à plus de candidats issus des minorités de se présenter.