Tourisme : la reprise des vols de Porter Airlines perçue comme un signal encourageant

C’est certainement une excellente nouvelle. Il s'agit d’une autre marque sur notre voie de la reprise touristique pour Ottawa , a réagi la vice-présidente au développement de la destination chez Tourisme Ottawa, Catherine Callary.

C’est un pas de plus vers la normalité , a renchéri le président et directeur général de l’aéroport d’Ottawa, Mark Laroche, qui estime la reprise des activités de son établissement à 20 % du niveau d’avant la crise sanitaire.

Après une longue pause déclenchée par la pandémie de COVID-19, Porter Airlines a rendu disponibles, à compter de lundi matin, des trajets entre Toronto, Montréal, Ottawa et Thunder Bay.

Cette offre représente 40 % des activités prépandémiques de Porter, selon le président et fondateur de l’entreprise torontoise, Robert Deluce.

Ce dernier était à bord du tout premier vol arrivant à Ottawa en provenance de l'aéroport Billy Bishop de Toronto depuis 18 mois. Il a souligné que ce corridor fait écho au moment de la fondation du transporteur aérien, en 2006.

Ottawa a été notre toute première destination, il y a 15 ans, alors c'était important pour nous de recommencer ici, aujourd'hui. On a hâte de rebâtir notre offre de services pour qu'elle soit ce qu'elle était avant la pandémie , a-t-il déclaré.

M. Laroche a, de son côté, relevé que le trajet entre les aéroports d’Ottawa et de Billy Bishop est important pour les gens d’affaires, une clientèle qui devrait revenir plus lentement à ses habitudes de déplacements prépandémiques.

On a hâte que les gens d'affaires se remettent à voler , a-t-il insisté. En attendant, la prochaine étape qu’il identifie sur son radar, au chapitre de la reprise des activités à l’aéroport d’Ottawa, est une augmentation des vols vers des villes américaines ainsi que des destinations soleil.

On sent qu’il y a une demande qui demande à être comblée. Les gens ont bien hâte et on pense qu'on va avoir un bon achalandage pour les destinations soleil, cet hiver.

Une citation de :Mark Laroche, président et directeur général de l’aéroport d’Ottawa