Élections fédérales : Winnipeg-Nord, là où il est difficile de faire sortir le vote

Au Manitoba, la circonscription électorale fédérale de Winnipeg-Nord est l’une des deux pires en matière de participation électorale dans la province. Entre le désengagement des électeurs et la nécessité de présenter leurs plateformes électorales, les candidats doivent redoubler d’efforts pour obtenir le vote des électeurs.

Aux dernières élections fédérales en 2019, le taux de participation dans cette circonscription était de 50 %, en dessous du taux national de 67 %, selon Élections Canada.

Pourtant la circonscription se trouve en milieu urbain et densément peuplée. Elle s’étend du quartier Maples jusqu’au centre-ville de Winnipeg. Elle est la plus au nord de la capitale manitobaine.

Selon le politologue de l’Université du Manitoba, Christopher Adams, le profil socioéconomique de la population pourrait expliquer son désintérêt pour la politique.

Il y a beaucoup de nouveaux Canadiens. Un tiers sont des Canado-Phlippins dont plusieurs parlent principalement Tagalog. Il y a aussi de nouveaux Canadiens qui ne sont pas aussi connectés à la politique et une forte composante autochtone , explique-t-il.

De plus, M. Adams ajoute que plusieurs personnes sont à faibles revenus et qu’elles ont de la difficulté à trouver le temps d’aller voter. De plus, dit-il, des membres de groupes marginalisés n’ont parfois pas de numéro de téléphone ou de carte d’identité.

Les candidats ne décolèrent pas

Pour les candidats, approcher les électeurs n’est pas une mission facile.

Le candidat sortant du Parti libéral Kevin Lamoureux tente de s’impliquer de son mieux dans la communauté en rencontrant le plus de personnes possible.

En les rencontrant vous comprenez mieux leurs problèmes, en parler et peut-être les convaincre de voter , estime-t-il.

Kevin Lamoureux, candidat sortant du Parti libéral du Canada de la circonscription Winnipeg-Nord. Photo : Radio-Canada

Du côté du Nouveau Parti démocratique (NPD), l’équipe de la candidate Melissa Chung-Mowat tente de joindre les gens dans leur langue.

On des gens qui parlent plusieurs langues et qui nous aident à appeler le monde que ce soit en pendjabi, tagalog ou en hindi , dit Mme Chung-Mowat.

Melissa Chung-Mowat, candidate du NPD dans la circonscription Winnipeg-Nord. Photo : Radio-Canada

Certaines zones de la circonscription sont plus désengagées politiquement que d’autres. À titre d’exemple, dans le secteur de North End, dans le bureau 135 de la circonscription, seulement 22 % de la population a voté lors du dernier scrutin fédéral.

Wendy Sasnelly, une habitante du quartier, comprend le manque de motivation de la population et estime que les représentants politiques n’en font pas assez en ce qui concerne la lutte contre la criminalité, notamment.

Elle ajoute ne pas avoir eu la visite de candidat pour le moment.

J’ai peur de sortir le soir. On a peur. J’ai peur de la drogue, des seringues avec mes enfants qui jouent dehors , raconte-t-elle.

Celle qui habite dans le quartier depuis 8 ans a toutefois l’intention d’aller voter le 20 septembre, car chaque voix compte , dit-elle.

Avec les informations de Julien Sahuquillo