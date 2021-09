Des réactions mitigées devant le passeport vaccinal en Colombie-Britannique

Lors d’un point de presse, mardi, les autorités ont annoncé les modalités du document, qui sera nécessaire pour notamment visiter bars et restaurants, assister à des spectacles ou des événements sportifs, ou encore participer à des activités sportives à l’intérieur ou des événements de plus de 50 personnes.

L’entrée en vigueur du document se fera de façon progressive avec une mise en place complète dès le 24 octobre.

Le passeport sanitaire ne s’appliquera pas pour aller à l’épicerie, à l’école ou à la bibliothèque ni pour les cafétérias ou les endroits offrant une restauration rapide.

Dans un communiqué publié mardi, la Chambre de commerce du Grand Vancouver ( GVBOTGreater Vancouver Board of Trade ) a de nouveau appuyé le passeport vaccinal comme outil pour offrir une stabilité économique en temps de pandémie.

Nous croyons que le système de preuve vaccinale annoncé aujourd’hui peut s’avérer utile pour garder notre économie ouverte et éviter des fermetures préjudiciables, qui pourraient avoir des effets dévastateurs pour les entreprises et pour l’économie , a déclaré la PDG de la GVBOTGreater Vancouver Board of Trade , Bridgitte Anderson.

La Chambre de commerce s’attend toutefois à des défis de fraude potentielle ainsi qu’à des risques de confrontation avec du personnel de première ligne.

Nos membres sont aussi inquiets du manque d’opportunités de formation à six jours de la mise en place (du passeport vaccinal) et à savoir si l’application permettant de lire le code QR pourra être intégrée à des systèmes de réservation en ligne, comme OpenTable. Une citation de :Bridgitte Anderson, PDG de la Chambre de commerce du Grand Vancouver

La Chambre de commerce voudrait aussi que les différentes provinces du pays ainsi que le fédéral travaillent à faire en sorte que le code QR est valable d’une province à une autre. À l’heure actuelle, l’application développée par les autorités ne pourra lire que les codes QR de Colombie-Britannique.

L’association voudrait aussi davantage de clarté quant à la capacité des entreprises d’exiger la vaccination à leurs employés.

Des entrepreneurs en mode transition

À Oliver, Steve Raye, propriétaire du café Popolo, qui a ouvert ses portes durant la pandémie, se faisait à l’idée du passeport vaccinal, mercredi matin.

C’est divisé, il y a des employés qui sont contents, des clients qui sont contents, et aussi le contraire, des employés qui ne sont pas contents et des clients qui ne sont pas contents , a-t-il expliqué à l’émission Phare Ouest.

Le restaurant, qui fait face à une pénurie de personnel, devra s’ajuster lors de l’entrée en vigueur du passeport vaccinal.

Il va falloir trouver quelqu’un pour faire le contrôle, sinon, on ne va pas avoir assez de monde , dit-il. Il va peut-être falloir réduire le nombre de tables, mais on va se débrouiller.

Des amendes salées pour les contrevenants

En conférence de presse, mardi, la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, a rappelé que les commerces et clients qui ne respectent pas les ordres de la santé publique s’exposent à des amendes pouvant aller de 230 $ à 575 $ pour les personnes et 2300 $ pour les organisateurs d’événements ou propriétaires d’entreprises.

La ville de Kelowna, par voie de communiqué, a indiqué que dans un premier temps, son équipe responsable de l’application des règlements municipaux jouerait un rôle d’éducation. En cas de non-respect des nouvelles règles en vigueur, la Ville fera appel à WorksafeBC, à différentes agences provinciales et à la police.

De nouvelles manifestations contre le passeport vaccinal

Au lendemain de l’annonce des détails du passeport vaccinal en Colombie-Britannique, de nouvelles manifestations étaient prévues mercredi après-midi dans plusieurs villes de la province, notamment Vancouver, Nanaimo, Kelowna, Penticton, Kamloops et Fort St. John.

Le groupe We Are All Essential , qui organise l’événement, demande aux entrepreneurs, employés et consommateurs de se joindre à eux et à rejeter la tyrannie des passeports vaccinaux.

Une manifestation pour la défense des libertés individuelles a eu lieu à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

En marge de l’événement, le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, a déclaré lors de son point de presse avoir contacté la police de Vancouver à la suite des manifestations de la semaine dernière lorsque des protestataires ont perturbé l'accès sécuritaire de certaines personnes à des soins de santé et invectivé du personnel médical.

Des équipes supplémentaires devaient être sur place mercredi après-midi.

Le chef de police de VPDPolice de Vancouver Adam Palmer m’a informé qu’ils allaient être là pour permettre aux gens de manifester, mais qu’ils n’allaient pas permettre aux manifestants de bloquer l’accès aux soins médicaux.

Kennedy Stewart s’attendait à un nombre moins élevé de manifestants mercredi.