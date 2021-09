Les employés de WestJet devront être pleinement vaccinés contre la COVID-19

À compter du 30 octobre 2021, tous les employés et futurs employés du transporteur aérien WestJet devront être complètement vaccinés contre la COVID-19 , selon un communiqué de presse publié mercredi.

L'aviation a été l'une des industries les plus durement touchées [par la pandémie] , affirme Mark Porter, le vice-président général du personnel de WestJet

« Nous croyons que le fait d'exiger que tous les employés du groupe WestJet soient vaccinés est la bonne chose à faire et garantit un environnement de voyage et de travail des plus sûrs pour tous les membres du monde de WestJet », dit-il.

Les employés qui n'auront pas attesté de leur statut vaccinal d'ici le 24 septembre ou qui ne seront pas pleinement immunisés d'ici le 30 octobre 2021, s'exposeront à un congé sans solde ou à un licenciement, peut-on lire dans le communiqué.

Le communiqué indique que WestJet évaluera et accommodera les employés ne pouvant pas être vaccinés.

Il souligne que la compagnie n’offrira pas de test de dépistage comme alternative à la vaccination.