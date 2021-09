La santé publique ordonne la fermeture de 6 classes en Beauce

Les six classes en question sont situées sur le territoire du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin. Tous les élèves des classes touchées ont été renvoyés à la maison et font l’école à distance.

Les directives annoncées il y a deux semaines par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, prévoient pourtant qu’en cas d’infection, seul l’élève ayant contracté la maladie est renvoyé chez lui pour observer une quarantaine de deux semaines.

Les autres élèves de la classe qui ont été en contact avec leur camarade infecté peuvent poursuivre leurs activités scolaires, à condition cependant de porter un masque en tout temps, y compris à leur pupitre, et ce, pendant 10 jours.

Situation préoccupante

La flambée des cas, l’agressivité du variant Delta, le fait que les enfants de 11 ans et moins n’ont jusqu'ici reçu aucune dose de vaccin et la faible couverture vaccinale dans les secteurs touchés ont toutefois convaincu la santé publique de la nécessité de renvoyer à la maison tous les élèves ayant été en contact avec un cas positif.

L'adjointe du PDGprésident-directeur général aux communications et relations publiques du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, Geneviève Dion, explique que le taux d’incidence, soit le nombre de cas d’infection par 100 000 habitants, a considérablement augmenté au cours des quatre dernières semaines.

Dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan, on a vu passer le taux d’incidence 1,86 à 2,39, puis à 4,51 et 5,84, alors qu’ailleurs dans la région, il est beaucoup plus bas. Donc, on avait des inquiétudes pour cette MRCMunicipalité régionale de comté -là. On en a aussi pour les MRC MRC des Appalaches et des Etchemins, où les taux d’incidence aussi sont quand même assez élevés et préoccupants , précise Mme Dion.

À compter de vendredi, les élèves des écoles primaires et secondaires des MRC de Beauce-Sartigan, des Appalaches et des Etchemins devront porter le masque en tout temps (archives). Photo : Getty Images / FatCamera

Elle ajoute qu’à compter de vendredi, tous les élèves du primaire et du secondaire fréquentant des écoles situées dans ces trois MRCMunicipalité régionale de comté devront porter le masque en tout temps.

Oui, c’est vrai que c’est contraignant pour les enfants de porter un masque en tout temps, mais ça va venir éviter de les isoler à la maison, ça va leur permettre de continuer de suivre leurs cours à l’école plutôt qu’en mode virtuel, avec toutes les contraintes que ça nécessite , fait valoir Geneviève Dion.

Pris par surprise

La décision de la santé publique du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches a pris de court les parents, les directions d'école et le personnel enseignant.

Ce n'est pas ce qui avait été annoncé officiellement, mais avec l'expérience, on sait que ça change rapidement [...] On a besoin de temps pour s'ajuster , confie Chantal Poulin, directrice de l'École Kennebec, à Saint-Côme-Linière, où une classe de 6e année a été fermée après la confirmation de deux cas positifs.

De son côté, le président du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière, Dominic Loubier, dénonce le manque de prévisibilité des directives sanitaires. Il souligne le contraste entre les mesures annoncées par le ministre Roberge et la décision de la santé publique régionale.

Même si on regarde les documents ministériels, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. On en a un bon exemple aujourd’hui : il y a une classe qui ferme alors que ça ne devrait pas selon ce qu’on avait eu comme renseignements , déplore M. Loubier.

Avec les informations de Pascal Poinlane