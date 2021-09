La Ville et la police d’Ottawa s’unissent pour réduire la violence

Pour y arriver, le maire a rencontré le chef du Service de police d'Ottawa (SPO), Peter Sloly, mercredi après-midi, en compagnie d'autres dirigeants municipaux pour entreprendre une révision stratégique afin de réduire la violence dans le marché By, mais aussi partout en ville.

On a établi une table de leadership pour décider ce que nous allions faire pour améliorer la situation pour augmenter la présence policière dans le marché By, dans la Basse-Ville et dans les autres coins d’Ottawa , a-t-il dévoilé en entrevue avec CBC, au terme de sa rencontre.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson (archives) Photo : Radio-Canada / Jérôme Bergeron

La première rencontre a permis de jeter les bases pour ce groupe qui désire amener des solutions tangibles afin de réduire le taux de criminalité dans la capitale nationale. Une seconde réunion est déjà à l’horaire la semaine prochaine.

Ce n’est pas seulement un enjeu de fusils et de gangs de rue. C’est aussi d’aider ces gens qui ont besoin de notre aide , a dit le maire, qui veut également s'attaquer aux enjeux comme la pauvreté et les problèmes de santé mentale.

Ce qui a changé, c’est que nous sommes maintenant une plus grande ville. Il y a donc plus de gens, donc plus d’activités criminelles et plus de fusillades. Une citation de :Jim Watson, maire d’Ottawa

Le temps est venu , dit Mathieu Fleury

Le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, fait partie de cette table à la recherche de solutions. Il se réjouit de la démarche entreprise par le maire et espère que cela va mener à des résultats prochainement.

Le temps est venu. Il y a de sérieux problèmes qui doivent être résolus. Il faut libérer la pression vécue au quotidien par les entreprises, l’industrie du tourisme et les résidents.

Pour Mathieu Fleury, il est rafraîchissant de voir qu’un plan d’action sera déployé prochainement. Pour lui, le temps n'est plus à s’étendre sur diverses excuses. Il est temps d’agir.

On s’est entendus sur des mesures concrètes qui doivent être prises dès que possible. Pas en 2022, malgré le fait qu’il y aura des mesures à moyen terme. Il faut que quelque chose soit fait dès cet automne , a-t-il martelé.

Mathieu Fleury veut focaliser ses énergies à trouver des solutions plutôt qu'à faire «de la petite politique», dit-il (archives). Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Selon lui, le problème va nettement au-delà de l’enjeu lié aux armes et plusieurs grandes villes canadiennes doivent vivre avec le même problème, dit-il. Il faut arriver à comprendre qui utilise les armes et dans quel contexte. Souvent, ce qu’on observe, c’est que ce sont des jeunes ayant peu d’occasions et qui proviennent de milieux socioéconomiques difficiles.

Mathieu Fleury insiste sur le fait qu’une municipalité doit regarder ce qu’elle fait pour éviter que ces jeunes cèdent à la tentation de la criminalité, notamment en ce qui a trait aux logements et à tout mettre en place pour faire bouger les jeunes en facilitant leur accès à des activités sportives et culturelles.

Qu’est-ce qu’on fait pour ces jeunes vulnérables pour leur donner de meilleures occasions? Une citation de :Mathieu Fleury, conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier

Pour toutes ces raisons, le conseiller municipal souhaite que le maire Jim Watson fasse preuve de leadership et que tous les élus mettent de côté toute partisanerie politique pour trouver des solutions.

Avec les informations d’Antoine Trépanier