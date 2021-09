L’unité d’hémodialyse de Rivière-du-Loup à nouveau débordée

Un peu plus d'un an et demi après l'ajout de trois nouvelles chaises à l'unité d'hémodialyse de Rivière-du-Loup, le service ne fournit plus à la demande. Trois patients doivent encore se rendre à l'hôpital de Rimouski pour recevoir leur traitement.

Depuis la mi-juin, Nabil Chabbout fait le trajet de Rivière-du-Loup à Rimouski trois fois par semaine pour être dialysé.

Chaque fois, il doit effectuer trois heures de voyagement et quatre heures de dialyse. Ses reins fonctionnent à seulement 5 %. Si son traitement lui est vital, il lui a coûté, en grande partie, sa vie professionnelle.

Je ne peux pas travailler, je suis fatigué. [...] J'habite à cinq minutes de l'hôpital de Rivière-du-Loup et il faut que j'aille à Rimouski! , s'indigne l'homme qui est également chef d'entreprise.

J’ai perdu beaucoup de mes employés et j’ai même fermé des commerces à cause de ça. C’est quelque chose qui est très difficile pour moi. Une citation de :Nabil Chabbout

Sa vie de famille aussi souffre de la situation. Père de trois enfants, Nabil Chabbout rentre vers 19 h 30 de ses soins. Il s'attriste de ne pas avoir la force ni le temps de s'occuper d'eux et de leur faire faire leurs devoirs.

10% de patients supplémentaires chaque année

L'unité de dialyse de Rivière-du-Loup compte neuf chaises pour 18 usagers ouvertes trois jours par semaine. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent est conscient que ce n'est plus suffisant.

On est dans une population qui est vieillissante, et la demande en hémodialyse et pour les chaises d'hémodialyse va être en croissance. L'augmentation est entre 10 % et 11 % par année. On suit un peu la moyenne nationale , affirme le directeur du programme de la santé physique et de cancérologie du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Firas Nasser-Eddine.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux étudie toutes les possibilités pour régler la problématique de façon durable, notamment en augmentant le nombre de chaises, en étendant le nombre de jours d'ouverture de l'unité de dialyse ou en ajoutant du personnel.

De son côté, Nabil Chabbout s'inquiète déjà de l'approche de l'hiver. Si une tempête compromet sa dialyse à Rimouski, sa santé pourrait être en péril.