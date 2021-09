Revisiter Antigone trois fois plutôt qu’une

Les trois collègues, qui ont cofondé le Théâtre de la Sentinelle en 2018, ont adapté la tragédie grecque de Sophocle en un monologue.

Le trio jouera successivement le texte du 7 au 25 septembre à l’Espace libre, à Montréal. Cette triple interprétation souhaite être l’incarnation de la diversité, selon Tatiana Zinga Botao.

Ce qu’on voulait montrer à travers le même texte, la même scénographie et le même costume, c’est qu’on n’est pas les mêmes. On ne bouge pas pareil, on ne vient pas avec le même bagage culturel, on ne pense pas pareil : on n’est donc pas interchangeables. Une citation de :Tatiana Zinga Botao, actrice et codirectrice du Théâtre de la Sentinelle

Qui veut la peau d’Antigone? est un collage de textes de plusieurs versions de la tragédie réalisées, notamment celles de l’Allemand Bertolt Brecht, du Français Jean Anouilh, de la Mexicaine Sara Uribe et de l’Haïtien Félix Morisseau-Leroy.

Ces regards croisés sur Antigone et le format du monologue permettent selon Tatiana Zinga Botao d’offrir une certaine distance critique sur le cycle de violence abordé par l'œuvre. C’est comme si Antigone avait un commentaire sur ce que les personnages font .

Résister malgré soi

Un des aspects de la pièce qui a le plus interpellé Tatiana Zinga Botao est celui des discriminations contre lesquelles des personnes doivent se battre au quotidien, malgré elles .

Comme femme noire, je subis des discriminations de tous les côtés. J’aimerais ça être chill et juste vivre ma vie, mais il y a toujours des événements extérieurs qui font que je dois résister, combattre, lutter. Une citation de :Tatiana Zinga Botao, actrice et codirectrice du Théâtre de la Sentinelle

En plus de Qui veut la peau d’Antigone, Tatiana Zinga Botao présentera également au Théâtre de Quat’Sous les 16 et 17 septembre sa pièce Lettres d’une Africaine. La pièce réunit six femmes noires dans un souper où elles parlent de façon décomplexée de politique, d’hommes, de cheveux, entre autres choses.

Je voulais montrer mon quotidien sur scène. C’est léger : si vous voulez de la douleur et de la peine, allez ailleurs! , a fait savoir l’actrice et dramaturge à Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à Tout un matin.

