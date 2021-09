Inondations : le maire de Grande-Vallée espère une aide financière rapide

Le maire de Grande-Vallée, Noël Richard, espère qu'une aide financière sera offerte le plus rapidement possible aux sinistrés des inondations survenues dans sa municipalité la fin de semaine dernière.

Le ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Jonatan Julien, s'est rendu à Grande-Vallée mercredi matin pour constater l’ampleur des dégâts causés par le débordement du cours d’eau qui traverse le village.

Le maire Richard a profité de son passage pour lui signifier les attentes qu’il nourrit à l’égard de son gouvernement, notamment en ce qui a trait à l’aide aux sinistrés.

Les résidents du chemin de la Rivière ont vu l'eau complètement ensevelir la rue et atteindre plusieurs maisons. Photo : Gracieuseté d'André Richard

Le ministre Julien croit que ce soutien ne tardera pas puisqu'un arrêté ministériel a été décrété pour le déclenchement des programmes d'aide. Pour les enjeux individuels, ça va aller assez rapidement , estime le ministre Julien.

C’est quand même localisé. Ce n’est pas tout le Québec qui est touché. Ça fait en sorte qu’il n’y aura pas 200 000 demandes, c’est circonscrit. Une citation de :Jonatan Julien, ministre responsable de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Les dommages causés par la crue des eaux ne sont pas encore chiffrés. Le montant des compensations financières gouvernementales qui seront offertes était lui aussi inconnu au moment d’écrire ces lignes.

Jonatan Julien explique d'ailleurs qu’il serait prématuré de s’avancer à ce sujet. Je vous dirais que même les citoyens que j'ai rencontrés n’ont pas idée du montant [des dégâts causés]. Je ne peux pas deviner pour eux, mais on va être là pour les accompagner , assure le ministre responsable de la région.

Des évaluateurs de la sécurité civile viendront évaluer chacune des résidences touchées par les inondations.

Et une solution à long terme?

En plus de la question de l’aide financière, Noël Richard a également abordé celle des travaux qui devront être effectués à moyen ou long terme sur la rivière de Grande-Vallée. Ceux-ci sont essentiels, à son avis, pour éviter que ces événements-là se reproduisent dans le futur et pour sécuriser l’ensemble de nos citoyens .

L'eau de la rivière de la Grande-Vallée est sortie de son lit et atteint plusieurs propriétés riveraines. Photo : Gracieuseté d'André Richard

Contournement, zone de débordement, travailler le lit et les abords de la rivière Grande-Vallée, plusieurs solutions ont été évoquées par Jonatan Julien afin de mieux protéger les résidences et les infrastructures d'inondations futures.

Or, la patience sera de mise. Pour la solution à long terme, on ne peut pas tarder, mais ça va probablement prendre plus de temps , a admis le ministre Julien.

Pas encore de retour à la maison

Des rénovations retardent toujours le retour des 25 résidents de la Maison des Aînés qui ont été évacués la fin de semaine dernière. Selon le maire, trois familles, sur une vingtaine de sinistrés, n'avait toujours pas regagné leur domicile mercredi matin.

La Maison des Aînés de Grande-Vallée a été évacuée afin d'y effectuer des travaux d’assèchement du sous-sol. Photo : Radio-Canada / Michel-Félix Tremblay

Pendant ce temps, le niveau de la rivière Grande-Vallée continue de baisser. Il est tombé plus de 100 mm de pluie de vendredi soir à samedi sur le village.

Ces fortes averses se sont abattues sur le secteur tandis que l’eau de la marée montante entrait dans l’estran de la rivière de Grande-Vallée. Le phénomène a entraîné une montée très rapide du niveau de la rivière.

Selon le reportage de Marguerite Morin