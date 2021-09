Le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean dévoile ses finalistes

Dans la catégorie roman, trois œuvres se retrouvent en compétition : La robe sans corps de Claire Hélie, Les revenants d’Yvon Paré et Mon frère Paul de Marité Villeneuve.

Dans la catégorie poésie et théâtre, Jean Désy et son livre Non je ne mourrai pas est finaliste avec Éventrer le bois d’Émilie Pedneault.

Dans la section intérêt général, le jury a retenu À la recherche d’un pays de Paul Bégin, La révolution agroécologique d’Alain Olivier et La matière des mots de François Ouellet.

Dans la catégorie jeunesse, le livre Terminal – tome 2 de Noémie Gauthier affronte Le garçon au visage disparu de Larry Tremblay.

Finalement, la catégorie découverte regroupe Rebâtir le ciel de Simon Émond et Michel Lemelin, Georges Vézina écrit par Mikaël Lalancette et Éventrer le bois d’Émilie Pedneault.

Le prix littéraire pour la catégorie récit, contes et nouvelles a déjà été octroyé à Rebâtir le ciel, l’œuvre de Simon Émond et Michel Lemelin.