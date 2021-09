Air Canada augmente la fréquence de ses vols à l’aéroport Saguenay-Bagotville

Depuis mardi, une liaison quotidienne relie Saguenay à Montréal sept jours sur sept.

Il y avait auparavant quatre départs et arrivées par semaine.

Le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé, se réjouit de ce retour d'Air Canada qui s'ajoute aux vols réguliers de Pascan.

Pendant la pandémie, on a connu une baisse drastique du nombre de vols de la région vers l’extérieur. Donc, un retour à un vol régulier est une très bonne nouvelle pour les voyageurs et les gens d’affaires. On a des gens d’affaires qui commencent à s’envoler vers les États-Unis et l’Europe pour notamment des congrès ou des salons d’affaires. Effectivement, la levée des restrictions de voyages fait en sorte que les gens peuvent commencer à bouger un petit peu , a expliqué Patrick Bérubé.

Des travaux de 24 M$ sont en cours pour l'agrandissement et le réaménagement de l’aéroport.

Selon des informations de Michel Gaudreau