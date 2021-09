Un policier de Québec sous enquête pour agression sexuelle sur une collègue

Les événements allégués se seraient produits dans la nuit du 21 août, à l’occasion d’une fête réunissant une dizaine de policiers du SPVQ à Boischatel.

Le lendemain, en après-midi, un policier de 50 ans a été arrêté par la Sûreté du Québec (SQ) en lien avec une présumée agression sexuelle qui serait survenue durant la fête.

À ce moment-ci, aucune accusation n’a été déposée contre le suspect, qui est donc présumé innocent, rappelle Me Audrey Roy-Cloutier, porte-parole du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

La SQ confirme que son enquête est toujours en cours. Selon nos informations, dans les jours suivant l’arrestation du suspect, les policiers présents lors de la fête ont été rencontrés par les enquêteurs.

Le policier visé par les allégations a été libéré sur promesse de comparaître à une date ultérieure. Une citation de :Béatrice d’Orsainville, porte-parole à la Sûreté du Québec

Le suspect est également tenu de respecter certaines conditions, notamment de ne pas entrer en contact avec la présumée victime.

La centrale de police du parc Victoria, au centre-ville de Québec Photo : Radio-Canada / Stéphane Lamontagne

Suspension immédiate

Dans un courriel adressé à Radio-Canada, le SPVQ confirme que le policier visé par les allégations a été suspendu avec solde dès que la direction et la Ville ont été informées de la situation.

Étant donné la nature de l’événement, et comme la Sûreté du Québec mène l’enquête, le SPVQ s’abstiendra de commentaires concernant ce dossier. Une citation de :David Poitras, sergent aux communications pour le SPVQ

La présidente de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec, Martine Fortier, a aussi choisi la prudence. Dans le contexte où il s’agit de deux membres de la Fraternité et que le dossier est toujours sous enquête, on va s’abstenir de commenter pour ne pas interférer avec l’enquête en cours.

Ce n’est pas la première fois que la police de Québec est visée par une histoire de ce type. Pas plus tard qu’au printemps dernier, un policier a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur une collègue, les faits remontant à 2016.

Dans de telles situations, lorsque des accusations sont déposées, le DPCP doit confier le dossier à un procureur qui n’a jamais eu à travailler avec le policier visé et qui est peu susceptible de travailler avec lui dans l’avenir.