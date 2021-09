Pénurie de chauffeurs d’autobus au Nouveau-Brunswick

Des élèves du district scolaire francophone Nord-Ouest n’ont pas pu prendre l’autobus mercredi matin pour se rendre à l’école. Dans une publication Facebook mardi, le district a expliqué qu’il fait face à une pénurie de conducteurs d’autobus suppléants.

Cette réalité touche l’ensemble de la province, selon des travailleurs du milieu.

La directrice générale du district scolaire francophone Sud, Monique Boudreau, doit également gérer ce genre de situation. Ce matin, à Fredericton, on a eu un autobus qui était en retard parce qu’on n'avait pas de suppléant. On a dû demander à un conducteur permanent d’ajouter un trajet.

Des parents se sont plaints de l'absence du service. Advenant qu’on doive annuler des trajets, et que les élèves ne peuvent pas se rendre à l’école, on va s’assurer qu’ils ne soient pas pénalisés , a déclaré Monique Boudreau.

Elle explique le fait que ce sont les suppléants qui manquent, surtout dans les régions de Moncton et de Fredericton.

On veut livrer les services, on veut que les élèves soient à l'école, qu'ils puissent aussi arriver à temps et qu'il n'y ait pas trop de retard non plus. On comprend aussi que c'est très incommodant pour les parents, et on apprécie tellement leur collaboration.

Une citation de :Monique Boudreau, la directrice générale du district scolaire francophone Sud