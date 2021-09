La Vérif ﻿: les chefs disent-ils toute la vérité pendant le débat?

Justin Trudeau (Parti libéral), Erin O'Toole (Parti conservateur), Jagmeet Singh (Nouveau Parti démocratique), Yves-François Blanchet (Bloc québécois) et Annamie Paul (Parti vert) sont invités à débattre sur cinq thèmes : les Autochtones, l'identité et la culture; le coût de la vie et les finances publiques; l'environnement; la justice et les affaires étrangères; et la pandémie et la santé.

Pour chacun de ces thèmes, une période est consacrée à un débat entre deux chefs, suivie d'un débat entre trois chefs, et enfin d'un débat ouvert, au cours duquel les cinq chefs seront appelés à défendre leurs propositions.

Dès 20 h, l'équipe de La Vérif sera à l'écoute pour passer au crible les déclarations, attaques et lignes de défense des cinq chefs fédéraux, question de savoir s'ils disent toute la vérité.