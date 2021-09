L’abolition du programme des garderies, principale source d’économies pour le PCC

Cet engagement permettrait d'épargner 26,7 milliards de dollars sur cinq ans, selon ce que laisse entendre le cadre financier de la formation politique, présenté à la presse quelques heures avant le débat des chefs en français.

Le PCCParti conservateur du Canada ne respecterait que la première année de l'entente de 6 milliards de dollars conclue le mois dernier entre les premiers ministres Trudeau et Legault, ce qui ferait en sorte que le Québec toucherait tout de même 660 millions de dollars en 2021-2022. Mais l'entente prendrait fin l'année suivante.

Le cadre financier présenté mercredi couvre une période de cinq ans. Un total de 31 promesses issues de la plateforme électorale du PCC ont été analysées par le Directeur parlementaire du budget (DPB), soit 20 de plus que le cadre financier du Parti libéral du Canada (PLC) de Justin Trudeau.

En tout, le PCC Parti conservateur du Canada prévoit 51 milliards de dollars de nouvelles dépenses nettes sur cinq ans; c'est à peine 2 milliard de moins que ce que prévoit le PLCParti libéral du Canada .

Les documents transmis aux médias mercredi ne font état d'aucune nouvelle taxe.

Le PCCParti conservateur du Canada estime toutefois qu'un financement accru de l'Agence du revenu du Canada l'amènerait à lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale et la fraude et à récupérer des sommes plus importantes que prévu : jusqu'à 3,6 milliards de dollars en 2025-2026.

À l'inverse, le doublement de l'Allocation canadienne pour les travailleurs représente la nouvelle dépense la plus importante pour le PCCParti conservateur du Canada . Le coût d'une telle mesure, selon le DPBDirecteur parlementaire du budget , passerait de 1,4 milliard de dollars en 2021-2022 à 5,8 milliards quatre ans plus tard.

Un retour au déficit zéro dans la prochaine décennie

Évasif depuis le début de la campagne sur son plan de retour à l'équilibre budgétaire, Erin O'Toole promet dans son cadre financier une approche responsable et mesurée pour équilibrer le budget au cours de la prochaine décennie .

Le chef conservateur évoque même un retour à l’équilibre dès 2028-2029, soit dans sept ans. Mais ces chiffres vont au-delà des points de référence du DPB et ont donc un degré d’incertitude plus élevé , prévient-il.

Ce qui est sûr, par contre, c'est que le PCCParti conservateur du Canada s'engage à réduire considérablement le déficit au cours des cinq prochaines années. En 2025-2026, ce dernier devrait être conforme aux prévisions du DPBDirecteur parlementaire du budget , qui entrevoit un manque à gagner d'un peu moins de 25 milliards de dollars cette année-là.

Des adversaires des conservateurs et des observateurs politiques ont critiqué le PCCParti conservateur du Canada ces dernières semaines pour avoir présenté une série de promesses électorales non chiffrées.

Le PLC a présenté son cadre financier la semaine dernière; le Bloc québécois l'a fait mercredi; et le Nouveau Parti démocratique (NPD) promet de présenter le sien dans les prochains jours.

Avec Louis Blouin