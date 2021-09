À quelques heures du débat des chefs en français, le Bloc québécois a présenté un cadre financier qui s'articule autour d'un financement « massif » en santé, à la hauteur des demandes des provinces et territoires.

De nouvelles dépenses atteignant 139 milliards de dollars sur trois ans, dont 65 % qui découleraient de la hausse des transferts en santé pour les provinces : c'est ce que le Bloc québécois a proposé mercredi en présentant le cadre financier de sa plateforme.

Grâce à une hausse de 91,1 milliards de dollars du Transfert canadien en matière de santé (TCS), le Bloc souhaiterait faire augmenter les coûts assurés par Ottawa de 22 % à 35 % à compter de cette année, suivi d'une hausse de 6 % pour les années à venir, comme demandé par les provinces.

Le chef de la formation, Yves-François Blanchet, en avait déjà fait l'annonce, sans toutefois chiffrer cette promesse.

La somme peut paraître énorme. Elle l’est. Mais il ne s’agit pas d’une nouvelle dépense. Les contribuables assument déjà les coûts de santé. C’est la part assumée par chaque palier de gouvernement que nous changeons, faisant passer la répartition de 78-22 à 65-35 [%] , explique le Bloc dans son cadre financier.

Le parti entend ainsi mettre un terme à ce qu'il considère être un déséquilibre entre les deux paliers de gouvernement dans le but d’assurer la pérennité de l’État québécois .

On demande à Ottawa de faire sa part, de financer [...] le fameux 35 % qui est demandé par Québec, par les provinces, et qui est calculé par le Directeur parlementaire du budget , a souligné Gabriel Ste-Marie, candidat du Bloc québécois dans Joliette, en entrevue à Zone économie.

Dès 2021-2022, l'augmentation du TCSTransfert canadien en matière de santé impliquerait un investissement de 28 milliards de dollars, selon le cadre financier du Bloc.

C’est une mesure coûteuse, avec une mise à niveau de 28 G$ afin d’atteindre 35 % des coûts des soins, mais c’est incontournable à la lumière de tout ce qui s’est produit durant cette pandémie. Une citation de :Gabriel Ste-Marie, candidat du Bloc québécois dans Joliette

Le Bloc souhaite aussi agir pour protéger le pouvoir d'achat des personnes âgées, en investissant 15,2 milliards sur trois ans pour bonifier la Pension de la sécurité de la vieillesse, et celui des bénéficiaires de l'assurance-emploi – un programme dont la pandémie a « révélé les failles », selon le parti.

À ce chapitre, la formation prévoit dans son cadre une hausse du Transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS) et des ententes sur la formation de la main-d'œuvre, dont les coûts s'élèveraient à 109 M$ en 2021-2022, 915 M$ en 2022-2023 et 1433 M$ en 2023-2024.

Si l'on se fie au cadre financier, le Bloc n'a pas l'intention de rééquilibrer le budget au cours des prochaines années. Les projections du solde budgétaire, qui ne vont pas au-delà de 2023-2024, représentent un déficit de 53 G$ d'ici trois ans.

Un impôt de « solidarité »

Le Bloc québécois estime que son plan permettrait de générer 82,3 milliards de dollars en nouveaux revenus sur trois ans.

Sa stratégie? Miser sur un « effort accru » de ceux qui devraient, selon le parti, payer davantage que ce qu'ils paient actuellement, soit les plus nantis. Cet apport serait perçu grâce à la création d'un « impôt de solidarité temporaire ».

Pour les plus grandes fortunes, il s'agirait d'un prélèvement unique – payable sur trois ans – de 3 % sur la valeur nette des actifs de plus de 10 M$, et de 5 % sur ceux de 20 M$.

Les grandes entreprises seraient aussi appelées à contribuer : le Bloc exigerait d'elles un prélèvement unique de 15 % sur leurs « bénéfices extraordinaires », soit « la part de leurs profits qui a augmenté avec la pandémie ».

Une grande partie des 82,3 G$ de nouveaux revenus proviendrait de cette « fiscalité de solidarité », qui permettrait d'aller chercher un peu plus de 12 G$ par année, pendant trois ans, dans la poche des plus riches.

Les géants du web ne seraient toutefois pas en reste : le Bloc voudrait leur faire payer une redevance de 3 % sur leur chiffre d'affaires au pays.

Refiler la facture de la transition écologique aux banques

La « finance verte » promise par le Bloc – par laquelle le parti entend tordre le bras des banques pour favoriser la transition énergétique – est toutefois absente du cadre financier.

Contrairement aux autres partis qui veulent faire entièrement financer le virage vert par les contribuables, le Bloc québécois propose une approche réglementaire pour faire en sorte que les banques prennent en compte les risques climatiques et délaissent graduellement le financement des projets d’énergie fossile, peu dynamiques et peu porteurs d’avenir , explique le Bloc.

La formation estime que ce changement d'approche libérerait des dizaines de milliards pouvant servir au financement de projets plus durables .

Le Bloc ramène aussi une mesure présentée aux électeurs lors de la précédente campagne, en 2019 : la péréquation verte. Le parti voudrait ainsi faire payer aux plus grands pollueurs une partie de la péréquation payée par les contribuables. Dès 2022-2023, le Bloc prévoit que cette mesure rapporterait 770 millions, puis 1,3 G$ pour 2023-2024.

La péréquation verte permettrait d’alléger le fonds consolidé de 2,1 G$ en 2022-2023 et 2023-2024, une économie qui ira en augmentant , assure le Bloc.

Au nombre des nouveaux revenus, notons que le parti compte toucher 124 millions de dollars sur trois ans grâce à l'abolition du poste de gouverneur général du Canada et la fin des paiements de pensions des précédents gouverneurs généraux.