Vaccination obligatoire du personnel de santé : le CISSS de l’Outaouais confiant

Selon les plus récentes données du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, le taux de vaccination de son personnel est de 92 % pour une dose et de 87 % pour deux doses. Un pourcentage qui représente 1000 employés non vaccinés et 1500 qui ne le sont que partiellement.

De quoi inquiéter, alors que mardi, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé a indiqué que la vaccination sera imposée au personnel du réseau de la santé dans tous les établissements de la province, tant publics que privés, à compter du 15 octobre.

L’agente d’information au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, Marie-Pier Després, se dit pourtant confiante.

[La vaccination] a augmenté de façon importante ces derniers mois. [Nous avons] de très bons taux, même si on espère atteindre le 100 % pour avoir l’ensemble de nos employés vaccinés. Mais on voit qu’il y a quand même, sur l’ensemble de nos employés, soit presque les 13 000 employés que nous comptons, une grosse majorité [d’entre eux] qui est vaccinée.

Le personnel du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais comprend des employés en milieu hospitalier, administratifs, en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , dans les centres de dépistage et de vaccination, ainsi que tous les services qui sont sous sa responsabilité.

Mme Després en appelle à la collaboration de chacun et prévoit accentuer la sensibilisation.

On demande la collaboration de chacun de ces employés pour se faire vacciner dans les meilleurs délais. S’ils n’ont pas encore reçu une dose, il faut qu’ils le fassent rapidement pour respecter le délai de quatre semaines et les sept jours, après la deuxième dose, pour être en règle pour le 15 octobre. [...] On va faire de la sensibilisation auprès d’eux et répondre à leurs questions et inquiétudes.

Un risque sur les effectifs?

En entrevue avec ICI Ottawa-Gatineau, mardi, la présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais (SPSO), Karine D’Auteuil, a critiqué la mesure annoncée par le gouvernement de François Legault.

Selon elle, celle-ci risque d’entraîner des départs de personnel et donc, d’aggraver la pénurie.

On a toujours été pour la vaccination, on l’a toujours encouragée, faire de la sensibilisation, informer, s’assurer que le monde est au courant du vaccin... Et cela a porté ses fruits. Il y a eu une augmentation du taux de vaccination due à la campagne de sensibilisation , a-t-elle soutenu en entrevue. Mais que ce soit pour des croyances religieuses ou personnelles, ça reste que c’est un choix [...]. On est qui pour juger que les raisons pour ne pas se faire vacciner ne sont pas bonnes? Je crois que c’est une avenue dangereuse. Que vont-ils faire s’il y a une unité de soins avec, par exemple, 15 professionnels en soins dont cinq seulement sont vaccinés? a-t-elle ajouté.

Mais Mme Després assure que l'objectif d'avoir l'ensemble du personnel vacciné d'ici au 15 octobre est réaliste.

Le 15 octobre, c’est encore loin. Les employés ont le temps de se prémunir de leur vaccination et on fait [appel] à leur bonne foi pour l’obtenir. Lorsqu’on arrivera à la date butoir du 15 octobre, on verra s’il y a des situations particulières et si on a un manque de personnel, mais on a bonne foi que tous nos employés qui ne sont pas encore vaccinés vont aller obtenir leurs doses d’ici là.

Pour se faire, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais a mis quelques mesures en place, dit-elle.

On a élargi nos heures d’ouvertures des sites de vaccination dans les prochains jours, notamment pour ceux qui n’ont pas encore eu leur première dose, car on sait qu’ils doivent rapidement y aller, aussi bien pour tous les travailleurs de la santé du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , mais aussi du secteur privé.

Avec les informations de Patricia Sauzède-Bilodeau