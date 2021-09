L’APTS plaide pour une meilleure reconnaissance du gouvernement

Plus de 200 syndiqués de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ont manifesté mercredi devant des établissements de la région.

Il s'agissait principalement de technologues en imagerie médicale. Le syndicat dénonce le peu de reconnaissance dans ce domaine, qui est aussi touché par la surcharge de travail.

La porte-parole régionale de l' APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux , Nancy Poulin, affirme que les travailleurs espèrent se faire entendre par le gouvernement. Ils sont tous importants, ils apportent un service à la population, ils font partie de la chaîne qui offre de bons services à la population. Donc sans eux, actuellement, on ne pourrait pas y arriver dans le contexte pandémique et le gouvernement ne parle que de certains types d'emplois. C'est insultant , a-t-elle déploré.

Les participants à la manifestation devant l'hôpital de Chicoutimi portaient des masques de style théâtral couvrant le visage au complet.

Plusieurs autres manifestations du genre se sont tenues un peu partout au Québec.

Selon des informations de Philippe L'Heureux