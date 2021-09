Le retour en classe à temps plein au Manitoba entre optimisme et anxiété

Brett Woodman, un père de famille, a déposé ses filles Lillian et Norah à l’école dans le quartier de Charleswood à Winnipeg, mercredi. Elles commencent la maternelle et la deuxième année.

Elles se disaient excitées ce matin de rencontrer leurs professeurs et de retrouver leurs camarades de classe.

Lillian et Norah Woodman sont prêtes pour une nouvelle année scolaire. Leur père, Brett Woodman, les a déposées à l'école Beaumont à Winnipeg mercredi. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Professeure dans une classe de mathématiques au Garden City Collegiate à Winnipeg, Karina Hill a observé une sorte d'excitation chez les gens qui se sont revus. En même temps, notait-elle, certaines personnes pouvaient être nerveuses de revivre la proximité avec d’autres gens.

Mme Hill mentionne être prête depuis longtemps à reprendre le collier, malgré les mesures sanitaires qui seront présentes dans les écoles.

Je suis tellement excitée de voir les étudiants. Certaines années, j’ai l’impression que j’aimerais que l’été dure plus longtemps., mais cette année, j’étais impatiente d’y retourner , souligne-t-elle.

L’étudiante de 12e année, au secondaire au West Kildonan Collegiate, Jordan Dearsley pensait au retour en classe après avoir terminé la dernière année scolaire à distance en raison de la pandémie.

Cette année, elle retrouvera une classe complète, alors que les élèves alternaient entre les jours où ils étaient en classe et ceux où ils apprenaient à la maison.

J’ai l’impression que je ne me souviens même pas avoir été dans des classes complètes, donc c’est un gros ajustement. C’est presque comme si nous arrivions aussi à l’école secondaire pour la première fois aussi , a-t-elle dit, elle qui a participé à l’intégration des nouveaux étudiants.

De nombreuses inconnues

Pour le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine, la nervosité d’une rentrée scolaire est toujours présente, peu importe la situation.

À la DSFM nous sommes aussi prêts que nous aimerions l’être, mais il y a toujours un peu de nervosité. Notre personnel, nos élèves et notre communauté ont beaucoup appris dans la dernière année, l’hygiène et la distanciation. Mais le plus gros élément c’est la vaccination et le variant Delta , lance Alain Laberge.

Il ajoute que son organisation manque encore de l’information relative à l’application de la vaccination obligatoire chez les enseignants ou sinon ils doivent se soumettre à des tests de dépistage fréquents. Cette consigne sanitaire entre en vigueur le 31 octobre.

On sait que ça va être des tests rapides, mais qui va les administrer, les gens eux-mêmes ou nous ? On a aussi des défis avec les enseignants suppléants qui passent d’une école à l’autre , dit-il.

Le président de la Manitoba Teacher’s Society, James Bedford affirme que les enseignants savent un peu plus à quoi s’attendre cette année, car il s’agit de leur deuxième rentrée scolaire pandémique.

Il accueille d’ailleurs à bras ouverts les règles sanitaires exigées par la province, comme celle du port du masque obligatoire dans les écoles, de la distanciation sociale et de la désinfection fréquente des mains.

L’année dernière a été difficile, mais tout le monde s’est mobilisé pour créer des environnements d’apprentissage sécuritaires et on est prêt à le refaire cette année pour que les élèves continuent à apprendre à l’école , fait valoir M. Bedford.

Alain Laberge est le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) (Archives). Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

M. Laberge fait d’ailleurs savoir que des activités d’enseignement à l’extérieur continueront à être privilégiées et des périodes de pause du port du masque seront organisées, en respect de la distanciation sociale et des mesures sanitaires.

La DSFM accueille 5922 élèves dans ses 24 écoles cette année.

Avec les informations de Zoé Le Gallic-Massie, Rachel Bergen et Jill Coubrough