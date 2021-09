Le député conservateur Bernard Généreux veut soutenir les PME

Le candidat conservateur dans Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a profité de son passage dans une entreprise de L’Islet mercredi pour rappeler les grands engagements de son parti afin de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et de relancer l’économie.

Il s’est arrêté dans les locaux de l’entreprise métallurgique LG Cloutier pour y tenir un point de presse en après-midi.

Bernard Généreux indique être au fait des défis occasionnés par la rareté de main-d’œuvre pour les entreprises de sa circonscription.

Il estime que les mesures prévues par son parti permettront aux PMEpetite et moyenne entreprise d’attirer plus de travailleurs et d’accélérer les investissements pour augmenter leur capacité de production.

D’abord, les conservateurs comptent payer jusqu’à 50 % du salaire des employés dans les 6 premiers mois de leur embauche, après la fin de la Subvention salariale d'urgence du Canada, qui doit expirer fin octobre. Quand on embauche un employé, l’intégration au sein de l’entreprise n’est pas toujours évidente, ça coûte de l’argent à l’entreprise qui forme les employés , commente le député sortant Bernard Généreux.

Le parti souhaite aussi encourager les entreprises à faire des investissements et à créer des emplois en leur offrant un crédit d’impôt de 5 % pour tout investissement de capitaux entre 2022 et 2023. C’est très important parce qu’on sait que les entreprises doivent continuer à automatiser leurs opérations , croit le candidat.

Enfin, les PMEpetite et moyenne entreprise du secteur hôtelier, du commerce de détail et du tourisme pourraient bénéficier de prêts pouvant aller jusqu’à 200 000 $.

Le sablier, il faut le tourner de bord. Au lieu de donner de l’argent à des gens pour rester à la maison, il faut donner de l’argent aux entreprises pour qu’elles puissent les embaucher. Une citation de :Bernard Généreux, candidat conservateur dans Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup

Je vais faire tout en mon pouvoir pour m’assurer de bien communiquer l’ensemble de ces éléments aux entrepreneurs pour créer des emplois et revenir à une économie qui va fonctionner à plein régime , mentionne le candidat conservateur.

Plus d’emplois, mais où sont les employés ?

En plus de miser sur la relance économique, Bernard Généreux veut s’attaquer au problème de la rareté de main-d’œuvre en attirant notamment davantage de travailleurs issus de l’immigration. Il condamne par ailleurs la lenteur administrative actuelle.

Bernard Généreux rappelle que le Parti conservateur met de l’avant la construction d’un million de logements à travers le Canada dans un échéancier de trois ans.

Lors des élections fédérales du 20 septembre prochain, M. Généreux affrontera le bloquiste Simon Bérubé, le néodémocrate Sean English, le libéral François Lapointe, Thibaud Mony du Parti Rhinocéros ainsi que Nancy Rochon du Parti libre.

Avec les informations de Patrick Bergeron