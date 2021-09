40 jours de prison pour le candidat à la mairie de Calgary Kevin J. Johnston

Le candidat controversé à la mairie de Calgary : Kevin J. Johnston est condamné à 40 jours de prison pour ne pas avoir respecté les mesures de santé publique en Alberta et avoir incité les autres à en faire autant. Il purgera sa peine les jours de fin de semaine.

Kevin J. Johnston devra se présenter en prison le vendredi et sera libéré les lundis matin. Il sera donc libre le jour des élections, le lundi 18 octobre.

Le juge de la Cour du Banc de la Reine Adam Germain a accepté la peine proposée d’un commun accord par les deux parties. Kevin J. Johnston doit également payer 20 000 $ à Services de santé Alberta pour ses frais de justice.

Kevin J. Johnston est condamné pour avoir enfreint à plusieurs reprises une injonction de la Cour du Banc de la Reine, notamment en participant à des rassemblements illégaux.

Le juge a précédemment affirmé que Kevin J. Johnston était hors contrôle .

Adam Germain a affirmé qu’il aurait été plus utile que le candidat utilise ses incroyables pouvoirs de persuasion pour inciter les gens à porter le masque, respecter la distanciation physique et se faire vacciner .

À Calgary, une personne ne peut pas se présenter à l’élection municipale si elle doit de l’argent à la Ville ou si elle a violé les lois électorales. Par contre, avoir reçu une condamnation au criminel ou faire face à des chefs d'accusation n’interdit pas à une personne de présenter sa candidature.

D’autres affaires en cours

En mai et juin, Kevin J. Johnston a passé l'équivalent de sept semaines en prison pour avoir harcelé et menacé un inspecteur de Services de santé Alberta et pour s’en être pris au personnel d’un magasin qui lui demandait de porter un masque dans un centre commercial de Calgary.

La semaine dernière, il a plaidé coupable en Ontario pour avoir publié des vidéos aux propos haineux contre les musulmans en 2017.

En 2019, il a été condamné à verser 2,5 millions de dollars à un restaurateur de Toronto qu’il avait traité de terroriste et contre qui il avait tenu d'autres propos racistes.

Par ailleurs, l'homme de 49 ans doit comparaître pour une accusation de voies de fait en Colombie-Britannique.

D'après les informations de Meghan Grant