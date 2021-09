Un Saskatchewanais sur deux soutient l’idée d’un passeport vaccinal

À titre comparatif, ce taux monte à 70 % pour l’ensemble de la population canadienne.

Avec 51 %, la Saskatchewan est actuellement la province la moins en faveur d’une telle mesure.

Malgré tout, Angus Reid observe une légère augmentation du nombre de Saskatchewanais désirant une telle preuve de vaccination : seuls 46 % étaient en faveur de cette idée à la fin mai.

Les Saskatchewanais de plus en plus en accord avec la vaccination obligatoire pour accéder aux rassemblements publics. Photo : Radio-Canada

En revanche, le soutien à une forme de passeport vaccinal lors de grands rassemblements publics augmente à 64 % pour la Saskatchewan et à 76 % au niveau national.

Les personnes déjà vaccinées sont plus en faveur de mesures plus strictes à l’encontre des personnes non vaccinées. Soixante-neuf pour cent des Saskatchewanais ayant reçu leurs deux doses souhaiteraient voir des règles plus contraignantes vis-à-vis de leurs concitoyens non vaccinés.

Dans le domaine médical, de plus en plus de professionnels et d’observateurs craignent une saturation des hôpitaux et des départements de soins intensifs.

L’Institut Angus Reid a donc demandé aux Canadiens si les personnes vaccinées et non vaccinées devraient être autant prioritaires dans les hôpitaux et devraient recevoir le même niveau de soin.

Ce à quoi 53 % des Saskatchewanais et 54 % des Canadiens ont répondu que le niveau de soins infirmiers ne devrait pas dépendre du statut vaccinal du patient.

À travers le Canada, environ 90 % des nouveaux cas de COVID-19 proviennent de personnes n’ayant pas encore été vaccinées.