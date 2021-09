Amies pour la vie, grâce à Alfred Hitchcock!

Renée Hudon avait 10 ans et Carmen Gingras tout juste 13 quand elles ont été choisies pour jouer le rôle de deux petites filles appelées à identifier un meurtrier dans La loi du silence, d’Alfred Hitchcock.

Soixante-dix ans plus tard, les deux femmes semblent toujours aussi complices en se retrouvant à Québec, dans la suite décorée de photos tirées du tournage. Ça se peut pas , s’exclame Carmen, émue, en embrassant son amie.

Ma petite sœur , commence Carmen, en contemplant Renée. Ma grande sœur , renchérit Renée, également bouleversée.

C'est comme si on ne s'était jamais jamais quittées. Ça fait monter un paquet d'émotions en moi. Une citation de :Carmen Gingras

Depuis leur rencontre en 1952, les deux femmes n'ont jamais perdu contact, même si elles ne s'étaient pas revues depuis une bonne vingtaine d'années.

On se téléphonait de temps en temps, à Noël, ce genre de choses. On ne s’est pas parlé si souvent. Mais on est toujours restées amies! , explique Carmen.

Les deux comédiennes ont encore en tête de nombreuses anecdotes sur le tournage du film. Photo : Radio-Canada / Catherine Lachaussée

L’amitié, malgré la distance

Renée Hudon n’est pas arrivée les mains vides. Elle apporte un album plein de photos de tournage, dont plusieurs que Carmen n’avait jamais vues. Il y a aussi des photocopies d’autographes de l’équipe du film, dont celui d'Alfred Hitchcock lui-même. Tu as vraiment tout gardé , s’amuse Carmen.

Tu te souviens quand on avait essayé d’apprendre le français aux acteurs américains? , rappelle René, en pointant une photo de Karl Malden, l'un des acteurs du film.

Après leur entrée fracassante dans le monde du cinéma, c’est peu dire que les deux femmes ont connu des destins remarquables.

Renée Hudon a poursuivi son chemin vers le conservatoire, en plus de mener une fructueuse carrière dans les médias à Québec. Un parcours qui lui a valu de devenir membre de l’Ordre national du Québec. À 79 ans, elle dirige toujours son école de communication publique.

De son côté, Carmen, après avoir fait un peu de radio et de télévision, a choisi de faire sa marque en tant qu’organisatrice d’événements. Toujours active à 82 ans, son action bénévole lui a aussi valu la Médaille du Lieutenant-gouverneur.

Carmen Gingras commente les nombreuses photos de tournage qui décorent la suite pour son mari. Plusieurs ont été fournies par Renée Hudon. Photo : Radio-Canada

La rencontre à Québec s’est orchestrée quand Carmen, qui vit au nord de Montréal, a appelé Renée pour lui dire que son mari lui offrait trois nuits au Château Frontenac pour célébrer leurs 60 ans de mariage.

J'ai dit à Carmen qu’on pourrait retourner sur certains lieux de tournage, en plus d’aller faire un tour dans la suite Hitchcock du Château Frontenac. Et c’est là que j’ai appris qu’elle n’avait jamais vu la grande suite Hitchcock! Alors je lui ai dit : "Ça n’a pas de bon sens, je vais appeler le Château Frontenac pour qu’il te la fasse visiter!" Une citation de :Renée Hudon

Alfred Hitchcock et Anne Baxter en calèche, en direction du Château Frontenac Photo : YouTube / Nandan Sharma

Deux jeunes Québécoises à Hollywood

La fameuse suite du Château Frontenac ne porte pas son nom pour rien.

En plus de faire figurer l'hôtel dans La loi du silence, le célèbre réalisateur y a installé ses quartiers durant le tournage. Des auditions s’y sont même tenues, dont celle qui a offert à Renée Hudon son ticket pour Hollywood.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La comédienne Anne Baxter accueille Carmen Gingras et Renée Hudon à leur arrivée à Hollywood Photo : Courstoisie / Renée Hudon

Car on l’oublie souvent, le film ne s’est pas tourné qu’à Québec. Une partie des scènes intérieures ont été tournées dans les studios de la Warner Bros. Pictures, à Los Angeles. Renée et Carmen ont donc passé trois semaines là-bas, sous la lumière des projecteurs. En pleine année scolaire!

Ma mère avait été obligée de se débattre un peu avec mon école, l’Institut Maria, sur Grande-Allée , se souvient Renée.

La directrice avait dit à ma mère : "Votre fille, si elle va à Hollywood, non seulement elle va perdre ses notes, parce qu’elle va manquer trois semaines d’école, mais elle va perdre son âme!” Une citation de :Renée Hudon

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les jeunes comédiennes en tournage à Hollywood, en octobre 1952, dans une scène impliquant le procureur et l'inspecteur de police mandatés pour retrouver un meurtrier. Photo : Gracieuseté : Renée Hudon

L’école était obligatoire pour les acteurs de moins de 16 ans. Carmen et Renée s’étaient donc toutes les deux inscrites à des cours d’espagnol. Les repas étaient ensuite pris en commun avec les acteurs, à la petite cafétéria du studio, et les tournages se déroulaient l’après-midi.

Le père de Renée Hudon, qui l’avait accompagnée là-bas, en avait profité pour fraterniser avec plusieurs célébrités du temps.

Mon père était présent seulement pour les scènes de tournage, mais entre-temps, il s’était fait un très grand ami à Hollywood : Bob Hope! Il allait se baigner avec lui dans la piscine d’Esther Williams. Il avait aussi rencontré Doris Day et John Wayne. Pour mon père, ç'a été un grand moment de sa vie. Une citation de :Renée Hudon

Un réalisateur explosif

Hitchcock pouvait être assez bourru sur un tournage, rappellent les deux amies.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Alfred Hitchcock donne ses instructions à ses jeunes comédiennes sur le tournage de « La loi du silence », sur la rue Sainte-Angèle, à Québec. Photo : Gracieuseté : Renée Hudon

Elles n’ont pas oublié leur arrivée à Hollywood, quand Carmen, tout heureuse, s’est présentée avec une superbe permanente, qu’elle n’avait pas lors du tournage à Québec.

Quand il a vu ses cheveux frisés, il a fait une colère, rappelle Renée. Il lui a demandé comment elle voulait qu'il enchaîne deux scènes si dans l’une elle avait les cheveux plats, et dans l’autre les cheveux frisés.

Et il l’avait envoyée sur le champ se faire défriser les cheveux par une coiffeuse de la Warner Brothers.

Il avait aussi collé des lunettes sur le nez de Renée, lors d’une des premières scènes tournées à Québec, au grand dam de son père.

Mon père lui avait dit: vous avez choisi ma fille parce qu’elle parlait anglais et qu’elle avait de beaux grands yeux, alors il n’est pas question que vous cachiez ses yeux derrière des lunettes! Alors Hitchcock s’est contenté de dire : Mr Hudon, it will be glasses or it will be nothing. Une citation de :Renée Hudon

Mais le reste du tournage s’était remarquablement bien passé, du moins pour les deux jeunes filles. C’était un amour , rappelle Carmen. Il faisait tout pour nous mettre à l’aise. C’était impossible d’être stressées avec lui , explique-t-elle.

Il m’avait même fait faire du galop sur ses épaules! , se souvient Renée.

Les relations seront beaucoup plus tendues avec ses acteurs principaux, notamment avec Montgomery Clift, qui ne sera pas du voyage pour assister à la première du film à Québec, en février 1953.

Anne Baxter et Alfred Hitchcock sur le tapis rouge lors de la première du film à Québec Photo : YouTube / Nandan Sharma

Après une présentation au cinéma Cartier devant les nombreux figurants québécois qui avaient participé au tournage, la première médiatique avait eu lieu au Capitole en compagnie de plusieurs vedettes du film, mais sans Montgomery Clift, avec qui Hitchcock s'était brouillé.

La projection québécoise de La loi du silence réservait par ailleurs une très mauvaise surprise à celui qu’on surnommait le maître du suspense . Le bureau de la censure, agacé par cette histoire passionnelle mettant en scène un meurtrier en soutane, avait charcuté plusieurs scènes dans la version québécoise, dont une langoureuse scène de baiser entre Anne Baxter et Montgomery Clift, cruciale aux yeux du réalisateur.

I’ll never come back in this damned catholic city (Je ne remettrai jamais les pieds dans cette damnée ville catholique) , avait-il dit au père de Renée Hudon avant de quitter le Capitole, en février 1953.

Anne Baxter embrassent affectueusement les deux jeunes comédiennes lors de la première du film, au Capitole Photo : YouTube / Nandan Sharma

Un tournant dans une vie

Les yeux toujours brillants après toutes ces années, Renée Hudon et Carmen Gingras sont conscientes du cadeau extraordinaire que leur a offert le destin. Leurs souvenirs appartiennent à l’histoire. Peu de gens sont encore là pour témoigner de leur expérience sur un tournage d’Hitchcock, l’un des réalisateurs les plus importants du cinéma.

J’ai commencé à faire de la radio en janvier 1953, sitôt revenue à Québec, alors que je n’avais que 10 ans. J’animais Bonjour, ici Renée à CHRC. Je dois tout à Hollywood , explique Renée, consciente du tournant qu’a pris sa vie cette année de 1952.

C’est l’événement le plus important de nos vies , conclut-elle, en coulant un regard complice à Carmen.

Soir de première avec l'équipe de tournage de « La loi du silence », au Capitole de Québec, le 12 février 1953 Photo : Gracieuseté : Renée Hudon

En attendant, les deux femmes n’ont pas l'intention de ralentir le rythme. Carmen parle même de mettre en scène Les grandes chaleurs, de Michel Marc Bouchard. Et les cours de communication de Renée sont toujours courus.

À travers leurs agendas chargés, une prochaine rencontre est aussi au programme. Et cette fois, une chose est sûre : elles n’ont aucune envie d’attendre 20 ans avant de se revoir!