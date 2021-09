Une conseillère municipale de Fermont citée en déontologie

Selon la Commission municipale du Québec, les manquements éthiques et déontologiques soupçonnés sont liés entre autres à plusieurs centaines de contrats octroyés depuis 2017 par la Ville de Fermont à la quincaillerie Rona, pour un montant de plus de 240 000 dollars, alors qu'en plus d'être élue municipale, Cindy Vignola est directrice du Rona à Fermont.

La Commission municipale du Québec dit également avoir en sa possession des renseignements susceptibles de démontrer que l'élue n'a pas déclaré son intérêt dans certaines décisions prises par le conseil municipal et qu'elle s’est servie de ses fonctions pour influencer un cadre municipal.

Au total, cinq manquements aux règles prévues au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux lui sont reprochés pour des événements survenus de 2017 à 2021.

De son côté, Cindy Vignola indique qu’elle n’émettra aucun commentaire sur la situation.