Le ministre sortant Marc Miller en appui aux candidats libéraux de la région

Celui qui gérait le portefeuille des Services aux Autochtones depuis novembre 2019 est venu prêter main-forte aux candidats du Parti libéral du Canada William Legault-Lacasse, dans Abitibi-Témiscamingue, et Lise Kistabish, dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou.

Marc Miller a fait des arrêts à Val-d’Or et à Lac-Simon, mardi, puis à Pikogan mercredi matin, où il a tenu un point de presse.

Ce sont des grands comtés du nord du Québec qui ont besoin de voix fortes au sein du parti, capables de faire une différence pour les gens qui viennent d’ici. On sait qu’il y a beaucoup de défis dans le nord, ça prend des gens au sein du parti. Et on a des candidats d’envergure, qui vont pouvoir faire valoir leur point de vue, qui vont être la voix des gens d’ici. Comme le premier ministre le dit tout le temps, vous n’êtes pas à Ottawa pour faire valoir le point de vue d’Ottawa ici, mais le point de vue de votre peuple ici , a fait valoir M. Miller.

Le ministre sortant Marc Miller a tenu un point de presse, derrière le Centre de santé de Pikogan, en compagnie des candidats William Legault-Lacasse et Lise Kistabish. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Il a aussi insisté sur l’importance d’avoir au gouvernement des voix autochtones.

Dans le cas de Lise Kistabish, c’est une voix forte autochtone qui parle sa langue, et qui va pouvoir s’affirmer au Parlement. On a des défis au sein de notre pays en ce qui a trait à la relation qu’on a avec les peuples autochtones. Force est de constater que ça prend plus de voix. Je ne peux pas faire mon travail sans me faire rappeler par des gens au sein de mon parti, qui sont eux-mêmes autochtones, ce que ça prend comme changements au sein du pays , a souligné celui qui est candidat dans Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs.

Le drapeau du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni est toujours en berne, depuis la découverte de nombreuses sépultures d'enfants sur les sites d'anciens pensionnats. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Important de voter

La candidate Lise Kistabish croit qu’il est important que les membres des communautés autochtones participent aux élections du 20 septembre et se fassent entendre auprès du prochain gouvernement. Et ce, en dépit des événements des derniers mois, notamment la découverte des sépultures d’enfants autochtones sur le site d’anciens pensionnats.

C’est un enjeu qui est important pour moi, la réconciliation entre les peuples. Pas seulement au sein des Premières Nations, mais entre les peuples allochtones et autochtones. De réconcilier, d’avoir un dialogue franc et de pouvoir apporter une guérison à ses peuples là pour cohabiter ensemble , a-t-elle souligné.

Elle espère donc que les gens dans les communautés s’exprimeront, le 20 septembre.

C’est ce qu’on veut, que les communautés autochtones puissent sortir et voter pour nous, effectivement. Je veux apporter notamment une voix autochtone, mais aussi une voix pour la région au sein du Parti libéral , a précisé Lise Kistabish.

Logement et main-d’oeuvre

Lors de son passage dans la région, Marc Miller s’est aussi senti particulièrement interpellé sur les enjeux de la pénurie de logements et de la pénurie de main-d'œuvre.