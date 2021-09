Facebook peut lire des messages privés sur WhatsApp, selon une enquête

Selon ProPublica, Facebook paie des équipes en sous-traitance à travers le monde afin de modérer les messages de l’application, et donc d’en lire le contenu.

Plus de 1000 personnes sous contrat remplissent les étages d’immeubles de bureaux à Austin, au Texas, à Dublin et à Singapour, où elles examinent des millions de contenus d’utilisateurs et d’utilisatrices.

Une citation de :Extrait de l’enquête de ProPublica