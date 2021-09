L’ex-directeur d’une résidence pour aînés Benoît Bilodeau accusé d'agression sexuelle

Lui-même résident du secteur de Laterrière, Benoît Bilodeau a été formellement accusé mardi au palais de justice de Chicoutimi.

Ni la représentante de la direction des poursuites criminelles et pénales Nicole Ouellet ni l'avocat de l'accusé Julien Boulianne n'ont voulu commenter le dossier. La juge de la Cour du Québec, Isabelle Boillat, a émis une ordonnance interdisant de publier tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin parce qu'il s'agit d'un crime de nature sexuelle.

Le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean avait relevé le conseil d'administration et le directeur général de leurs fonctions ce printemps, le temps que se fasse une enquête judiciaire et administrative. Il ne veut pas accorder d'entrevue parce que le dossier se trouve actuellement devant les tribunaux . Le représentant du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux précise par courriel ...que la sécurité et la protection des résidents sont demeurées dans nos priorités dès le moment où nous avons été mis au courant des allégations .

À la direction de la Résidence Laterroise, la présidente de l'organisme sans but lucratif Sylvie Dassylva confirme qu'elle vient tout juste d'entrer en fonction avec un nouveau conseil d'administration. Elle n'est pas encore en mesure de préciser si Benoît Bilodeau conserve un lien l'emploi avec l'organisation. Elle précise cependant qu'il n'est plus en fonction puisqu'une nouvelle directrice a été nommée par intérim pour diriger la résidence de 28 logements pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes.

Sylvie Dassylva est sortie de sa retraite pour accepter ce mandat. Elle a été directrice générale de l'organisme communautaire Le Phare pendant 24 ans, un organisme qui vient en aide aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

Benoît Bilodeau demeure en liberté le temps des procédures judiciaires. Il comparaîtra plus tard cet automne, une fois que son avocat aura pris connaissance de la preuve dans son dossier.