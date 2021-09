COVID-19 : 26 nouveaux cas en Outaouais, 32 à Ottawa et 7 dans l’est ontarien

La tendance des derniers jours se maintient en Outaouais et à Ottawa, mercredi.

En Outaouais, ce sont 26 cas qui s’ajoutent au bilan du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, une augmentation qui s’inscrit dans la moyenne des deux dernières semaines.

Depuis le début de la pandémie, 13 165 cas ont été recensés dans la région, qui compte toujours 243 cas actifs.

Le bilan des décès reste le même depuis le 2 juillet, avec 215 victimes de la pandémie.

À l’échelle provinciale, Québec rapporte, mercredi, 600 nouveaux cas de COVID-19 et 3 décès de plus.

32 nouveaux cas à Ottawa

À Ottawa, 32 nouvelles infections s’ajoutent au bilan, qui passe désormais à 28 642 malades recensés depuis février 2020.

Santé publique Ottawa (SPO) indique que sept éclosions sont en cours sur son territoire et que sept personnes se trouvent à l’hôpital en raison de la COVID-19, dont une aux soins intensifs. Ce bilan des hospitalisations reste le même que mardi.

Au total, 288 cas sont toujours actifs dans la capitale fédérale.

Le bilan des décès reste, à Ottawa également, le même, avec 593 victimes de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Sept cas de plus dans l’est ontarien

Dans l’est ontarien, sept cas s’ajoutent au bilan de la pandémie, qui passe à 4933 cas répertoriés depuis plus d’un an et demi.

Le Bureau de santé de l’Est de l’Ontario (BSEO) compte 64 cas actifs sur son territoire. Trois personnes sont actuellement hospitalisées, dont une se trouve aux soins intensifs, en raison de la COVID-19.

Le nombre de décès reste stable, avec 112 morts de la COVID-19.

À l’échelle provinciale, 554 cas et 16 morts s’ajoutent au bilan pandémique de l’Ontario.