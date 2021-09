Radio-Canada et Le Quotidien présenteront un débat fédéral régional

La Coopérative du journal Le Quotidien et Radio-Canada Saguenay-Lac-Saint-Jean présenteront ensemble un débat fédéral régional qui réunira un candidat de chacune des quatre principales formations politiques, le mercredi 15 septembre à 18 h.

L’événement se déroulera en direct du Théâtre Palace Arvida et sera diffusé simultanément au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que sur l’ensemble des plateformes numériques du Quotidien et de Radio-Canada. Il sera animé par les journalistes Laura Lévesque et Jean-François Coulombe.

Les candidats participants seront Mario Simard, du Bloc québécois (Jonquière), Marieve Ruel, du Nouveau Parti démocratique (Jonquière), Stéphane Bégin, du Parti libéral du Canada (Jonquière), et Richard Martel, du Parti conservateur du Canada (Chicoutimi-Le Fjord).

Afin de rendre cet exercice démocratique accessible, une centaine de personnes du public auront la chance d’assister aux échanges sur place, gratuitement, dans le respect des mesures sanitaires actuelles. Des paires de billets pour assister au débat seront d’ailleurs tirées au sort parmi les gens du public qui auront soumis une question à l’attention des candidats invités.

Les questions du public seront acheminées aux membres du comité journalistique afin de nourrir leur réflexion dans la préparation du débat. Il sera également possible d’interagir le soir de l’événement, sur les pages Facebook Ici Saguenay–Lac-Saint-Jean et Le Quotidien, en prévision des entrevues individuelles auxquelles seront soumis les candidats une fois le débat terminé.

Les mêlées de presse seront diffusées sur les plateformes numériques du Quotidien et de Radio-Canada.

En campagne électorale, les enjeux nationaux sont souvent éloignés des préoccupations régionales. C'est pourquoi il est si important d'entendre les candidats débattre sur les questions qui nous concernent localement , souligne Jean-François Coulombe, chef d’antenne du Téléjournal week-end.