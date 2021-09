Le parti souhaite éviter un autre projet comme celui de GNL Québec — une usine de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay — qui a été rejeté cet été par le gouvernement Legault.

Nous allons déposer une loi qui va nous permettre de dire non à de la nouvelle infrastructure, une loi anti-pipeline au Québec, pour qu'ensemble, toute l'Assemblée nationale dise non. Une citation de :Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

GNL Québec, ce genre de projet là au Québec, plus jamais. On n'en veut plus, on est en 2021 , a déclaré mercredi la co-porte-parole et responsable de la transition énergétique chez QS, Manon Massé.

Elle a précisé que son parti a déposé un projet de loi anti-pipeline similaire dans le passé.

Les dix députés solidaires sont réunis dans un hôtel de Sherbrooke pour les deux prochains jours afin de discuter de la rentrée parlementaire prévue le 14 septembre.

À ses collègues en début de caucus, le nouveau chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, a soutenu qu'il fallait rivaliser d'audace pour imposer des sujets autres que la pandémie.

Le virus est là pour rester. Il va falloir apprendre à marcher et mâcher de la gomme en même temps. Ça veut dire, oui, lutter contre la pandémie, mais en même temps, lutter contre les changements climatiques , a-t-il ensuite affirmé en point de presse. Son parti posera des questions serrées , promet-il.

Selon les deux porte-paroles solidaires, l'appétit de la population pour l'environnement est présent. L'été que les Québécois viennent de passer et l'accumulation des phénomènes climatiques extrêmes ont changé la perception de la population.

Considérant la multiplication des événements climatiques extrêmes, le Québec ne peut se permettre, selon QS, de permettre la réalisation de grands projets gaziers et pétroliers. Photo : La Presse canadienne / Alex Panetta

Pendant des années, la crise climatique c'était quelque chose de lointain. Là, on a les deux pieds dedans , avance M. Nadeau-Dubois.

Les péquistes et les libéraux font aussi de l'environnement une priorité pour la prochaine session parlementaire. Mais aux yeux de Gabriel Nadeau-Dubois, QS en a fait un engagement depuis plus longtemps. Il trouve révélateur que ces deux formations pigent dans leurs propositions pour relancer leur parti qui est en panne d'idées .

Québec solidaire s'en est également pris au manque de vision du premier ministre en matière d'environnement.

On ne peut plus brûler des milliards sur des éléphants blancs comme GNL ou le troisième lien. Il faut de la vision pour l'avenir. Tout le monde l'a compris, sauf François Legault. Si François Legault n'est pas capable d'allumer, en tout respect, je ne suis pas certain qu'il mérite quatre autres années à la tête du Québec , a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois.

La députée de Taschereau et responsable du dossier des transports, Catherine Dorion, continuera de talonner la CAQ sur le troisième lien dans la Capitale-Nationale, un projet qui ramène le Québec des décennies en arrière, selon QS.

Tous sur les rangs

Mardi prochain, Gabriel Nadeau-Dubois fera son retour au Salon bleu comme nouveau chef parlementaire de QS. Il remplace Manon Massé qui a décidé de céder sa place en mai dernier, tout en restant porte-parole du parti et députée.

Ce changement à la tête du groupe parlementaire chez les solidaires a entraîné un rebrassage des cartes à l'intérieur du parti. La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, est devenue la leader parlementaire, poste autrefois occupé par M. Nadeau-Dubois. Elle conserve également le dossier de l'éducation.

Vincent Marissal, député de Rosemont, a hérité du dossier de la santé, après l'arrivée de M. Nadeau-Dubois comme chef parlementaire.

À un an des prochaines élections, M. Nadeau-Dubois a indiqué que chacun des dix députés sera de nouveau sur les rangs pour la campagne électorale.