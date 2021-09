Le dossier de l’éducatrice Mélanie Gagnon est reporté

La cause de l'éducatrice en service de garde Mélanie Gagnon a été reportée au 20 octobre, au palais de justice d'Alma. La femme de 35 ans est accusée de contacts sexuels et d'agression sexuelle sur une jeune victime.

Son avocat, Me Jean-Marc Fradette, négocie actuellement avec le représentant de la direction des poursuites criminelles et pénales afin de trouver une entente satisfaisante pour les deux parties. L'enquête préliminaire s'est conclue au début juillet.

Si on s'entend, on va disposer d'un plaidoyer de culpabilité sur un chef quelconque, qui ne sera pas nécessairement un des deux chefs ou les deux chefs auxquels fait face ma cliente, explique Me Fradette. On peut choisir un autre chef d'accusation, à titre d'exemple, qui lui n'aurait pas de minimum [de peine]. C'est dans ce sens là qu'on s'en va. Évidemment, on essaie de sauver la détention à ma cliente, autant que faire se peut, sinon ça pourrait nécessiter la tenue d'un procès, ce qui n'est pas souhaitable pour personne.

Les deux parties tentent de s'entendre sur les événements survenus entre novembre et décembre 2020 au Lac-Saint-Jean.

Est-ce que tel fait est admis ou pas admis? Évidemment, ça a un impact sur la peine. Si on plaide coupable sur un chef, mais que les gestes sont graves, la peine est plus importante. Si à l'inverse, les faits sont amoindris, elle est moins importante. C'est pour ça que la trame factuelle est pour nous charnière , précise l’avocat de l’accusée.

Si on ne s'entend pas sur cette trame, ça va nécessiter un procès. Une citation de :Jean-Marc Fradette, avocat

Mélanie Gagnon devra continuer de respecter certaines conditions de remise en liberté en attendant la suite des procédures. Il lui est interdit d'être en présence de la victime et en présence de mineurs sans qu’ils soient accompagnés de leurs parents, et de retourner à l'école où elle travaillait. Elle doit également bénéficier d'un suivi psychologique.