Sit-in des techniciens en imagerie médicale du CIUSSS MCQ

De plus, ces professionnels de la santé craignent l’impact de la vaccination obligatoire et des congés sans solde qui en découleront à partir du 15 octobre, même si la majorité des quelque 550 techniciens en imagerie médicale de la région sont vaccinés.

La représentante des techniciens en imagerie médicale du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux MCQ pour l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ( APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ) affirme que certains, qui se sont vus refuser des congés sans solde, n’attendent que cette occasion.

Quand le 15 octobre on va leur dire : "Ciao bye, tu t’en vas.", ils vont être contents parce qu’ils vont avoir leur congé qu’ils demandent depuis deux ans , explique Bianca Hamel.

Les membres de son syndicat estiment que le manque de personnel et la surcharge de travail ont un impact sur les listes d’attente pour plusieurs examens et traitements, dont ceux contre l’arthrite. Les gens ont peur. Les gens disent : "C’est déjà l’enfer. Comment je vais faire pour continuer à travailler s’il y en a cinq qu’on suspend sans solde? Qu’est-ce qu’on va faire?" , rapporte madame Hamel.

Comme c’est le cas pour plusieurs employés du réseau de la santé, les techniciens en imagerie médicale ont vu plusieurs de leurs collègues quitter le réseau public depuis le début de la pandémie. Même s’ils sont appelés à effectuer plusieurs examens chez les patients infectés par la COVID-19, ils n’ont pas droit aux mêmes primes que leurs collègues préposés ou infirmières.

Avec les informations d'Amélie Desmarais