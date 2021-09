L’APTS s‘inquiète des délais d’attente en imagerie médicale

Des membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ont manifesté devant l'hôpital de Val-d'Or, mercredi, pour dénoncer les délais d'attente qui se prolongent en imagerie médicale.

Selon l'APTS, le manque criant de main-d'œuvre dans le réseau a des impacts directs sur les services à la population.

Le gouvernement ne semble pas prendre conscience de ce qu‘on vit sur le terrain, explique Claudie Beaudoin, représentante nationale pour l'APTS en Abitibi-Témiscamingue. Pourtant, cette pénurie de personnel a un impact sur les listes d’attente. On a des salles qui doivent rester fermées deux ou trois jours par semaine. Si ça prend un an avant d’avoir un diagnostic, le pronostic n’est peut-être pas le même quand on parle de maladies comme le cancer.

L'APTS estime que ses membres ont été laissés pour compte par le gouvernement Legault depuis le début de la pandémie, notamment lors de l'attribution des primes COVID dans le réseau de la santé.

Le syndicat estime aussi qu'une partie de la solution passe par la bonification des conditions de travail pour les technologues.

Ça prend ça si on veut attirer des gens, ajoute Claude Beaudoin. Les jeunes qui sortent du secondaire et qui entendent comment ça va dans le réseau, ils n’ont peut-être pas le goût de venir. On se retrouve avec personne pour remplacer les départs à la retraite, ou ceux qui quittent parce qu’ils n’ont plus de vie avec tout le temps supplémentaire qu’on leur demande.

Les membres de l'APTS seront d'ailleurs appelés à se prononcer, à compter du 14 septembre, sur une offre de convention collective déposée par le gouvernement du Québec.