Vaccination obligatoire : la région de Québec pourrait perdre des centaines de travailleurs en santé

Selon les plus récentes données du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 94,8 % des employés du réseau de la santé de la région ont reçu au moins une première dose d’un vaccin contre la COVID-19. 91,9 % sont adéquatement vaccinés.

Si tous ceux qui ont reçu leur première dose vont chercher la deuxième avant le 15 octobre, 5,2 % des travailleurs pourraient tout de même être suspendus, soit 1 655 personnes.

En Chaudière-Appalaches, les employés vaccinés du réseau sont moins nombreux. 89 % sont adéquatement vaccinés, et 92 % ont reçu leur première dose, ce qui signifie que 1 008 travailleurs n’ont reçu aucune injection à ce jour.

Ruptures de services

Alors que les deux régions font face à un important manque de personnel soignant, l’annonce de la vaccination obligatoire accroît encore plus les inquiétudes des syndicats.

La présidente du syndicat des professionnels de la Santé du CHUCentre hospitalier universitaire de Québec Nancy Hogan affirme que la situation est déjà trop critique. On est en heures supplémentaires obligatoires. Chaque jour on est en plan de contingence, il y a moins d’infirmières pour plus de patients, moins d’infirmières auxiliaires et d'inhalothérapeutes , affirme-t-elle.

La perte de davantage d’employés pourrait donc avoir d’importantes conséquences. Il va devoir y avoir des ruptures de services parce qu’on ne pourra pas donner les mêmes services à la population qu’on donne là , prévient le président du Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches Laurier Ouellet.

Retard de la reprise des activités

À l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), la reprise complète des activités en chirurgie cardiaque était prévue pour la fin août. Selon le chef de service en cardiologie du centre hospitalier Bernard Cantin, cette reprise a déjà dû être reportée de quelques semaines en raison du manque de personnel. Elle pourrait l’être à nouveau avec la mise en place de la nouvelle mesure.

Considérant la situation épidémiologique de la COVID-19 dans la région, ainsi que la période de l’année, le Dr Cantin peine à comprendre les raisons pour lesquelles le gouvernement prend le risque de perdre des employés. On a un gros pic d'activité de patients qui sont hospitalisés d'habitude en novembre, jusqu'à peu près la mi-décembre, donc ça va être extrêmement problématique si on ne peut pas avoir nos employés disponibles .

Le cardiologue estime que les employés du réseau ont été suffisamment éprouvés par la situation des dernières années et ne devraient pas avoir à subir encore plus de pression.

Avec la collaboration avec Hadi Hassin