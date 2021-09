Des dizaines des cas de COVID-19 dans les écoles albertaines

Mardi, le Conseil scolaire FrancoSud a envoyé un message aux parents des élèves de l'École Notre-Dame des Monts, à Canmore, indiquant que six personnes affiliées à l'établissement ont été déclarées positives au SRAS-CoV-2, à l'origine de la COVID-19. Une personne affiliée à l’École Notre-Dame des Vallées, à Cochrane, a également reçu un résultat de test positif.

Par souci de respect de la vie privée, le conseil scolaire n’a pas dévoilé l’identité des personnes concernées ni leur niveau de scolarité.

Le coordonnateur des communications de FrancoSud, Antoine Bégin, affirme que Services de santé Alberta ( AHSServices de santé Alberta ) n’informe plus les conseils scolaires des nouveaux cas de COVID-19 parmi leurs élèves et leur personnel.

Il ajoute que, selon le gouvernement albertain, les parents ne sont pas obligés d’informer l’école si leur enfant est déclaré infecté par la COVID-19.

Le conseil scolaire n’est pas non plus tenu d’en informer les parents.

C’est vraiment par souci de transparence qu’on leur dit. C’est une information qu’on ne veut pas cacher à nos parents. [...] Cela ne complique pas notre tâche , dit Antoine Bégin.

Il précise que les personnes ayant eu des contacts rapprochés avec les personnes infectées n’ont pas été contactées par le conseil scolaire ni par AHSServices de santé Alberta .

Mardi, le Conseil scolaire FrancoSud a tout de même demandé aux écoles de faire des efforts supplémentaires pour prévenir la propagation du virus, en aménageant entre autres les classes de manière à ce que les élèves ne soient pas assis face à face.

Le gouvernement n'impose plus le port du masque dans les écoles de la province.

Un masque est cependant obligatoire dans les aires communes des écoles du Conseil scolaire FrancoSud, pour tous les élèves de la maternelle à la 12e année.

Il est aussi exigé pendant des activités, du travail d’équipe ou lorsque les élèves sont assis face à face.

Le Conseil scolaire public d'Edmonton ( EPSBConseil scolaire public d'Edmonton ) signale quant à lui 23 cas de COVID-19.

Son surintendant, Darrel Robertson, affirme que l' EPSBConseil scolaire public d'Edmonton a demandé aux parents d’informer l’école si leur enfant est porteur du virus, mais qu’il est difficile de connaître le nombre exact de cas.

Je ne peux pas dire avec certitude qu’il s’agit du nombre total de cas de COVID-19 dans notre conseil scolaire parce que je n’ai pas reçu l’information de Services de santé Alberta , explique-t-il.

Il ajoute qu’il sera difficile de maintenir un registre précis du nombre d'infections par la COVID-19 cette année.

Je ne voudrais pas que les gens se relâchent et pensent que la situation est moins mauvaise qu'elle n'en a l'air parce qu’il n’y a qu’un certain nombre de cas, quand en réalité il y en a beaucoup plus.

Une citation de :Darrel Robertson, surintendant, Conseil scolaire public d'Edmonton