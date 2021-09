Radiohead lancera 12 pièces inédites de la période Kid A et Amnesiac

Le groupe britannique lancera le 5 novembre le coffret Kid A Mnesia, qui comprend une réédition des albums Kid A (2000) et Amnesiac (2001) ainsi qu'un troisième album d'enregistrements inédits tirés de la même période, dont un premier extrait, If You Say the Word, a été dévoilé mardi.

Kid A et Amnesiac, qui célèbrent respectivement leur 20e et 21e anniversaire cette année, représentent un tournant dans la carrière de Radiohead, qui s’éloignait ainsi de ses racines rock pour expérimenter avec de nouveaux sons et s’aventurer dans la musique électronique.

Kid A est par ailleurs considéré comme le meilleur album de la décennie 2000-2010, tous styles confondus, par le site spécialisé Pitchfork et le magazine Rolling Stone.

Kid Amnesiae, le petit frère de Kid A et Amnesiac

Le coffret comprend également l’album Kid Amnesiae, composé des passages musicaux n’ayant pas trouvé leur place sur les disques, d'autres versions de chansons connues et de titres inédits créés durant les sessions d’enregistrement fructueuses des deux opus.

On peut notamment y entendre If You Say the Word, une chanson enregistrée pour Kid A, mais jamais publiée, que les fans les plus intenses du groupe ont peut-être déjà connue comme la chanson en C mineur , selon le Rolling Stone.

L’album comprend aussi une version studio inédite de Follow Me Around, une chanson depuis longtemps appréciée par les fans du groupe et qui avait jusqu'ici seulement été jouée en concert, souvent en prélude à Everything in Its Right Place.

Le coffret Kid A Mnesia sera lancé le 5 novembre prochain par l’entremise de l’étiquette XL Recording.