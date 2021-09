Les entreprises de Québec parmi les plus imposées au pays

La Ville de Québec se situe au 11e rang parmi les 15 plus grandes villes canadiennes qui ont les taxes municipales les plus élevées.

C'était un portrait attendu depuis longtemps à Québec. La Ville a confié à la firme KPMG de mesurer le fardeau fiscal des entreprises en le comparant aux autres grandes villes du pays.

Quand on ne regarde que les taxes municipales, les entreprises d'ici, soit des hôtels, restaurants ou commerces de toutes tailles, la Ville de Québec se retrouve souvent en queue de peloton. Seuls Moncton, Montréal, Ottawa et Toronto taxent plus qu'elle.

Le maire Labeaume minimise

Nous, on n'est pas en compétition avec Saskatoon, on n'est pas en compétition avec Winnipeg , a expliqué le maire de Québec, Régis Labeaume, d'entrée de jeu. Ce qui l'intéresse, c'est comment se comportent les villes avec lesquelles il y a une réelle compétition.

On est très en avance sur Montréal et Ottawa. Une citation de :Régis Labeaume, maire de Québec

L'intérêt de cette étude, c'est toutefois d'avoir calculé l'ensemble des dépenses liées à la localisation. Quand une entreprise choisit de s'établir à un endroit, elle doit tenir compte de plusieurs facteurs. Par exemple, en plus des taxes foncières, l'étude mesure les coûts reliés à la main-d'œuvre, au loyer, à l'énergie et au transport, par exemple.

Quand on tient compte de ceux-ci, la Ville de Québec fait bien meilleure figure. Elle arrive au premier rang des villes québécoises devant Montréal, Longueuil, Laval et Gatineau. Elle se situe également au quatrième rang à l'échelle du pays.

Charge fiscale

L'étude permet de voir quelle est la proportion des taxes municipales sur l'ensemble des dépenses des entreprises d'ici.

À Québec, elle se situe entre 1,5% et 12,4%. Les restaurants gastronomiques ou familiaux et les entreprises de hautes technologies sont les catégories d'entreprises dont la charge est la moins élevée. Dans le cas des restaurants, l'étude vient déboulonner un mythe. L'impôt foncier ne représente qu'une fraction de leur fardeau fiscal.

À l'inverse, les hôtels, les grands comme les moyens, tout comme les commerces de taille moyenne, l'impôt foncier dépasse les 10%.

Toute proportion gardée, la taxe, ce n'est pas le facteur le plus important , estime le directeur général de la Ville de Québec, Luc Monty.

Malgré ce résultat, le maire estime que les hôtels restent en bonne position à Québec. Les hôtels ne font pas moins bien à Québec parce qu'ils paient un peu plus cher de foncier

Attractif

On est extrêmement compétitif , souligne par ailleurs le maire de Québec. On peut aller souper à Régina ou à Saskatoon aussi , ajoute-t-il pour démontrer l'attrait de la Ville de Québec.

Sous l'administration Labeaume, la Ville a multiplié les investissements en matière de culture et de patrimoine.

C'est un coût, mais c'est un avantage , affirme le directeur général. On pourrait réduire nos investissements, mais ce serait aux dépens de notre développement économique.

Quand Luc Monty regarde le portrait global, il estime que la Ville ne pourrait pas taxer davantage par son impôt foncier les entreprises de Québec. Il reconnaît qu'il faut maintenir un certain équilibre. Depuis trois ans, la Ville impose les entreprises à l'inflation.