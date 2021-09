Gaétan Barrette ne sera pas ministre de la Santé si les libéraux sont élus en 2022

Mme Anglade a étouffé ce rêve mercredi matin, après que M. Barrette eut exprimé publiquement le souhait de redevenir ministre de la Santé. Il a été titulaire de ce poste entre 2014 et 2018.

Je vais vous le dire très très formellement, la réponse c'est oui, c'est mon souhait le plus profond, qui va peut-être rester un souhait, mais vous me posez une question personnelle à laquelle je réponds , a dit M. Barrette.

Nous avons une excellente porte-parole qui s'appelle Marie Montpetit , a tranché Mme Anglade à peine deux minutes plus tard en mêlée de presse à Orford, où se tient cette semaine le caucus processionnel de son parti.

Rappelons que M. Barrette est connu pour avoir bousculé le réseau de la santé avec sa loi 10, qui abolissait des agences de santé et regroupait des services sous la bannière des CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux et des CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux par souci d'efficacité.

Il a aussi fait adopter la loi 20 pour forcer les médecins de famille à prendre en charge plus de patients, sous peine de sanctions. Une entente avait finalement été conclue et la loi ne s'est pas appliquée.

Plus récemment, la commissaire à la santé, Joanne Castonguay, a montré du doigt la réforme Barrette dans son rapport préliminaire sur la première vague de la pandémie pour les personnes âgées hébergées au Québec.

La création des CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux et des CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux n'a rien fait pour améliorer la situation, selon la commissaire, pour qui l'intégration des soins et des services, ainsi que l'amélioration des systèmes d'information, n'a pas généré les résultats espérés .

D'autres départs à l'horizon?

Sans critiquer M. Barrette pour sa gestion de la Santé, Mme Anglade a parlé de renouveau et de virage vers le progrès et la modernité .

Elle n'a pas indiqué qui, de ses députés, allaient se présenter aux prochaines élections, disant garder cette annonce pour un prochain jour.

J'ai eu des conversations avec l'ensemble de mes députés, je sais où chacun de mes députés loge. Quand on aura des annonces à faire, vous serez les premiers informés. Une citation de :Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

Au moins cinq députés se sont dit mercredi en réflexion quant à leur avenir politique, y compris M. Barrette, qui pourrait être tenté de jeter la serviette.

Kathleen Weil, Pierre Arcand, Nicole Ménard et Christine St-Pierre ont également tous déclaré qu'il fallait réfléchir avant de solliciter un nouveau mandat.

La semaine dernière, la députée d'Anjou-Louis-Riel, Lise Thériault, a annoncé qu'elle ne serait pas sur la ligne de départ en 2022, après 20 ans en politique.

Les libéraux tiennent leur caucus processionnel jusqu'à jeudi à Orford, en Estrie, leur première rencontre de ce genre en présentiel depuis le début de la pandémie.

L'Assemblée nationale reprend ses travaux le 14 septembre.