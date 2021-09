Découverte d’un des superprédateurs qui ont précédé les tyrannosaures

Les deux groupes de dinosaures étaient des carnivores dotés de dents acérées et marchant sur deux pattes. Cependant, avec une longueur totale de plus de 7,5 mètres et un poids de plus de 1000 kilogrammes, l’Ulughbegsaurus uzbekistanensis était bien plus imposant que le tyrannosaure.

Les raisons de la transition entre ce type de dinosaure et les tyrannosaures en tant que prédateurs suprêmes ne sont pas claires en raison du peu d’archives fossiles disponibles pour cette période.

Un squelette de la famille des carcharodontosaurus dont fait partie l'Ulughbegsaurus (à gauche), en comparaison avec un squelette de tyrannosaure (à droite). Photo : Darla Zelenitsky

L’Ulughbegsaurus a été identifié en partie grâce à des fragments d'os et de dents découverts dans les années 1980 par un paléontologue russe dans la formation rocheuse de Bissekty du désert de Kyzylkum.

Les chercheurs expliquent que les fossiles préservés dans les roches de cet écosystème sont souvent des os isolés plutôt que des squelettes entiers.

Une reconstruction montre la mâchoire supérieure de l'Ulughbegsaurus. Photo : Dinosaur Valley Studios

Bien que ces fossiles aient été trouvés il y a des décennies, leur importance n'a été reconnue que récemment lorsque Kohei Tanaka, l'auteur principal de l'étude, a trouvé une mâchoire appartenant à un type de prédateur qui n'avait pas été trouvé dans la région auparavant.

Kohei Tanaka a identifié le spécimen pour la première fois en 2019 en se basant sur certaines caractéristiques, notamment les crêtes verticales et une série de bosses osseuses qui ornaient les côtés de la mâchoire au-dessus de la rangée de dents.

Kohei Tanaka, l'auteur principal de la recherche, Darla Zelenitsky, professeur agrégée de paléobiologie des dinosaures à l'Université de Calgary et d'autres chercheurs ont annoncé leur découverte dans le journal Royal Society Open Science. Photo : Fournie par Darla Zelenitsky

La nouvelle espèce a été nommée Ulughbegsaurus en l'honneur d'Ulugh Beg, un astronome et mathématicien du 15e siècle qui a vécu dans la région.

La recherche a été publiée mardi dans le journal Royal Society Open Science. Des chercheurs du Canada, dont Darla Zelenitsky, professeur agrégée à l'Université de Calgary, du Japon et de l'Ouzbékistan ont participé à l'étude.