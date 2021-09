Vaccination obligatoire en santé: un syndicat craint une centaine de départs dans la région

Une centaine de travailleurs songent à quitter le réseau de la santé, selon la présidente du Syndicat des professionnels en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec Nathalie Perron. Elle indique que 10 à 15 employés par bureau régional sont préoccupés par l’annonce de Québec concernant la vaccination obligatoire du personnel de la santé à compter du 15 octobre.

La mesure accentuera la pénurie d’employés déjà existante dans le réseau, affirme Nathalie Perron, en entrevue à l’émission Toujours le matin. On le sait, il y a des gens qui vont quitter. Ça, c’est annoncé . Cet été, des départements ont dû être fermés par manque de personnel et elle craint maintenant la fermeture d’autres services.

Mardi, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec Christian Dubé a confirmé que la vaccination sera imposée au personnel de la santé dans tous les établissements de la province, publics et privés, à compter du 15 octobre. Après cette date, les aidants naturels et les visiteurs qui fréquenteront les établissements du réseau devront, eux aussi, présenter un passeport vaccinal.

Considérer d’autres options

Nathalie Perron déplore que le gouvernement n’ait pas considéré d’autres avenues avant d’opter pour une mesure autoritaire. « C’est sûr qu’on attend impatiemment le guide d’application du gouvernement en lien avec ça. »

Selon elle, les conditions de travail se sont dégradées ces dernières années et le réseau ne peut pas se permettre de perdre d’autres travailleurs. Elle indique que des ressources pourraient notamment être affectées à faire le suivi des gens contaminés.

Le syndicat entend représenter l’ensemble des employés qui vont vivre une suspension sans solde en vertu du Code du travail, à compter du 15 octobre prochain.