Le procès de Pascal Cadieux, accusé de meurtre, est de nouveau reporté

L’homme de Barraute est accusé du meurtre non prémédité de Michel Mingo, 62 ans, pour des événements survenus le 13 juillet 2019 dans le secteur du lac Fiedmont à Barraute.

L’avocat de Pascal Cadieux, Me Ratha Heang, a demandé au juge de reporter le procès afin de pouvoir discuter des conclusions de l’évaluation psychiatrique avec son client pour ensuite planifier la suite des choses. Me Heang rapporte avoir reçu ces conclusions le 10 août dernier.

L’évaluation psychiatrique a été faite plus tôt cet été, à la demande d’une des parties. En août 2019, une autre évaluation psychiatrique, avait eu lieu, à la suite de laquelle Pascal Cadieux avait été jugé apte à subir son procès.

Le juge Pronovost a accepté de reporter le dossier et a demandé à Me Heang de remplir le formulaire sur les conclusions de l’évaluation psychiatrique au plus tard le 19 novembre.

L’avocat de la Couronne Me Jonathan Tondreau-Lord a mentionné au juge Pronovost que les faits dans cette affaire commencent à remonter à il y a longtemps et souhaite que le dossier avance.

Pascal Cadieux, qui assistait à la visioconférence, n’a pas pris la parole lors de sa comparution aujourd’hui.