L’Université de Brandon se distancie des propos de l’ex-hockeyeur Theoren Fleury

Theoren Fleury a écrit un gazouillis dans lequel il prétend que le passeport vaccinal sera utilisé par les pédophiles pour cibler des enfants.

M. Fleury a ensuite effacé ce message.

Dans un communiqué de presse, l'Université indique que les récents commentaires publics de Theoren Fleury au sujet du passeport vaccinal contre la COVID-19 entachent son histoire .

Nous demandons à Theoren Fleury de reconnaître [...] que ses actions, en tant que personne en position d'autorité, peuvent causer du tort à d'autres. Une citation de :Extrait du communiqué de presse de l’Université de Brandon

Theoren Fleury n'a pas répondu à une demande de commentaires de la part de La Presse canadienne.

L'Université de Brandon avait décerné un doctorat honorifique à l'ex-hockeyeur en 2015.

Il avait obtenu ce diplôme pour sa contribution importante à la lutte contre la pédophilie.