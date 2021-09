Blue Jays : l’espoir d’une place en séries éliminatoires renaît

Il y a 12 jours, on ne donnait pas cher de la peau des Blue Jays. Les chances de voir l'équipe de la Ville Reine accéder aux séries éliminatoires semblaient pratiquement inexistantes.

En date du 27 août, le site de statistiques avancées FanGraphs estimait à 4,6 % la probabilité de voir la troupe de Charlie Montoyo prendre part aux séries d'octobre.

Aujourd'hui, ses chances sont de 37 %, le fruit d'une séquence de six victoires et de neuf gains en 10 matchs.

Ces derniers jours, les Blue Jays ont battu les pauvres Orioles de Baltimore, puis balayé une importante série contre les A's d'Oakland, avant d'entamer une autre série en force, cette fois contre les Yankees de New York, qu'ils pourchassent dans la course au meilleur deuxième.

Parce que course il y a désormais.

Toronto n'accuse plus que deux matchs de retard sur les Red Sox de Boston, qui ont perdu trois matchs d'affilée, et deux matchs et demi sur les Yankees, qui en sont à huit défaites en 10 matchs.

Les Blue Jays ont balayé leur plus récente série contre les A's d'Oakland. Photo : La Presse canadienne / Jon Blacker

Ces succès, les Blue Jays les doivent en partie au brio du joueur d'avant-champ Marcus Semien. Ce dernier compte six coups de circuit depuis le début du mois. De plus, il s'approche déjà de ses totaux de points produits des deux derniers mois avec 11 en six matchs. Il en a produit 13 en juillet et en août.

Les lanceurs y sont aussi pour beaucoup. Steven Matz a été excellent, mardi, contre les Yankees. Robbie Ray est en train de connaître la meilleure saison de sa carrière. Hyun-Jin Ryu et la recrue Alek Manoah font aussi très bien.

La relève a causé beaucoup de tort aux Blue Jays cette saison en bousillant plusieurs avances, mais ces derniers temps, elle fait du bon travail, sans être étincelante. Le droitier Nate Pearson a aussi été converti en releveur tout récemment.

Somme toute, tout roule pour l'équipe torontoise par les temps qui courent. Et, avec 25 matchs à faire à la saison, la formation devra poursuivre sa domination pour se tailler une place en séries.

La dernière ligne droite ne s'annonce pas facile pour les Blue Jays. Mis à part des matchs contre les Orioles et les Twins du Minnesota, ils devront affronter les meneurs de leur division – les Rays de Tampa Bay – six fois et les Yankees à cinq reprises.

Les Jays ont accédé aux séries éliminatoires l'an dernier grâce à un format éliminatoire élargi à 16 équipes en raison de la pandémie et d'un calendrier écourté. Avant cela, l'équipe torontoise avait été exclue des séries trois années de suite.

Cette année, il semble que l'équipe refuse de déposer les armes, et elle pourrait être récompensée.